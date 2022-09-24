Сентябрь догорает: главные новости аниме за неделю

Читать Рассказ о «Драконьем дантисте» — самой необычной истории про дракона

Читать Еще более вычурные отношения — в сериале «Госпожа Кагуя»

Читать Новый «Киберпанк» тоже знает толк в насилии и человейниках

Читать Неожиданная сила того, кто кажется слабаком, в «Рейтинге короля»

Читать Подробная биография Арсена Люпена III