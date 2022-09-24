Сентябрь догорает: главные новости аниме за неделю

Кошкодевочек из «Нового Токио Мяу Мяу
» продлили на второй сезон. «Ван-Пис. Красный фильм
» по сборам в Японии обогнал «Топ Ган: Мэверик
», собрав кассу более чем $100 миллионов (теперь он занимает седьмое место в числе самых кассовых аниме и 13-е — среди всех фильмов японского проката). «Король огненной охоты
», о котором мы писали
еще в феврале, готовится к премьере в январе.
Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю
мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал
, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.
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Рассказ о «Драконьем дантисте» — самой необычной истории про дракона
«Удзаки хочет тусоваться!
» даже после первого сезона. Второй студия Engi
(«Мир отомэ-игр — это тяжелый мир для мобов
», «Что, если чрезвычайно развитая ролевая игра с полным погружением вызывает большее привыкание, чем реальность
») обещает уже 1 октября, а пока держите трейлер с кусочком эндинга от витуберши MKLNtic.
Это история вычурных отношений девочки-зажигалки Ханы Удзаки и угрюмого Синъити Сакурая. Дело в том, что Сакурай совсем не любит тусовки, предпочитая тишину, работу в кафе, максимум — поход в кинотеатр. Хана вознамерилась любой ценой стать его подругой, полагая, что Синъити просто одинок и у него совсем нет друзей. На деле же юношу полностью устраивает его жизнь, в отличие от проделок Удзаки.
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Еще более вычурные отношения — в сериале «Госпожа Кагуя»
В ту же дату выйдет хоррор-аниме «Жилой комплекс “Си”
» от студии Akatsuki
(«Иродоримидори
»), в честь чего и щеголяет свежим англоязычным промо-роликом (сказывается партнерство с Adult Swim).
Сериал поведает об ужасных тайнах жилого комплекса в бедном приморском городке Куросаки. Подробнее о проекте мы сообщали в отдельной новости
.
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Новый «Киберпанк» тоже знает толк в насилии и человейниках
Сентябрь горит, а персональные трейлеры к третьему сезону «Моб Психо 100
» знай себе продолжают выходить.
На этот раз студия Bones
(«Скейт: Бесконечность
», «Меч чужака
») пересказала биографию Сигэо Кагэямы — сильнейшего в мире психокинетика, чье прозвище Моб и вынесено в название сериала. За прошедшие недели вы наверняка успели выучить, но все же напомним, что новый сезон выходит в эфир 5 октября. В предыдущих сериях рассказывали о сильнейшем лже-экзорцисте Аратаки Рэйгане
, зеленом духе Экубо
, младшем брате Моба Рицу Кагэяме
и задире Тэру
).
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Неожиданная сила того, кто кажется слабаком, в «Рейтинге короля»
TMS Entertainment
(«Корзинка фруктов
», «Доктор Стоун
») анонсировала кроссовер «Люпен III против Кошачьего Глаза
». Релиз ожидается лишь в следующем году.
Если вор-джентльмен Арсен Люпен III
в особом представлении не нуждается, то о «Кошачьем глазе
» стоит рассказать поподробнее. Аниме-сериал о трех сестрах выходил в середине 1980-х, а «Кошачий глаз» — это и название кафе, управляемого девушками, и творческий воровской псевдоним, под которым они крадут произведения искусства. Хватают сестрички не все, что под руку подвернется, а лишь те предметы, что украшали коллекцию их отца. Кстати, вор-джентльмен не в первый раз встречается с представителям других франшиз: ранее он же бросал вызов детективу Конану
.
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Подробная биография Арсена Люпена III
«Синяя тюрьма: Блю Лок
» хвастается новым роликом, в котором также можно оценить трек из эндинга.
Футбольная королевская битва стартует 8 октября. В обойме — два кура по 24 эпизода, которые без пауз будут гонять мяч следующие полгода. Студия 8bit
также поведала, что по аниме выйдет футбольный симулятор для мобильных телефонов Blue Lock Project: World Champion
. О всех перипетиях сюжета вы можете узнать из отдельной новости
.
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А вот еще 5 необычных историй о футболе
Бонус
. На этой неделе, 19 сентября 55 лет исполнилось Мамору Хосоде
— режиссеру «Девочки, покорившей время
» и «Летних войн
», «Красавицы и дракона
» и «Волчьих детей Амэ и Юки
». В честь этого — наброски Хосоды из новейшей книге о нем
, где содержится много рабочего материала к нашим любимым проектам.
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