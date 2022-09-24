Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сентябрь догорает: главные новости аниме за неделю

24 сентября
2022 год

Новости кино >>
24 сентября 2022
Кошкодевочек из «Нового Токио Мяу Мяу» продлили на второй сезон. «Ван-Пис. Красный фильм» по сборам в Японии обогнал «Топ Ган: Мэверик», собрав кассу более чем $100 миллионов (теперь он занимает седьмое место в числе самых кассовых аниме и 13-е — среди всех фильмов японского проката). «Король огненной охоты», о котором мы писали еще в феврале, готовится к премьере в январе.

Сентябрь догорает: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

Читать Рассказ о «Драконьем дантисте» — самой необычной истории про дракона

«Удзаки хочет тусоваться!» даже после первого сезона. Второй студия EngiМир отомэ-игр — это тяжелый мир для мобов», «Что, если чрезвычайно развитая ролевая игра с полным погружением вызывает большее привыкание, чем реальность») обещает уже 1 октября, а пока держите трейлер с кусочком эндинга от витуберши MKLNtic.



Это история вычурных отношений девочки-зажигалки Ханы Удзаки и угрюмого Синъити Сакурая. Дело в том, что Сакурай совсем не любит тусовки, предпочитая тишину, работу в кафе, максимум — поход в кинотеатр. Хана вознамерилась любой ценой стать его подругой, полагая, что Синъити просто одинок и у него совсем нет друзей. На деле же юношу полностью устраивает его жизнь, в отличие от проделок Удзаки.

Читать Еще более вычурные отношения — в сериале «Госпожа Кагуя»
В ту же дату выйдет хоррор-аниме «Жилой комплекс “Си”» от студии AkatsukiИродоримидори»), в честь чего и щеголяет свежим англоязычным промо-роликом (сказывается партнерство с Adult Swim).



Сериал поведает об ужасных тайнах жилого комплекса в бедном приморском городке Куросаки. Подробнее о проекте мы сообщали в отдельной новости.

Читать Новый «Киберпанк» тоже знает толк в насилии и человейниках
Сентябрь горит, а персональные трейлеры к третьему сезону «Моб Психо 100» знай себе продолжают выходить.



На этот раз студия BonesСкейт: Бесконечность», «Меч чужака») пересказала биографию Сигэо Кагэямы — сильнейшего в мире психокинетика, чье прозвище Моб и вынесено в название сериала. За прошедшие недели вы наверняка успели выучить, но все же напомним, что новый сезон выходит в эфир 5 октября. В предыдущих сериях рассказывали о сильнейшем лже-экзорцисте Аратаки Рэйгане, зеленом духе Экубо, младшем брате Моба Рицу Кагэяме и задире Тэру).

Читать Неожиданная сила того, кто кажется слабаком, в «Рейтинге короля»
TMS EntertainmentКорзинка фруктов», «Доктор Стоун») анонсировала кроссовер «Люпен III против Кошачьего Глаза». Релиз ожидается лишь в следующем году.



Если вор-джентльмен Арсен Люпен III в особом представлении не нуждается, то о «Кошачьем глазе» стоит рассказать поподробнее. Аниме-сериал о трех сестрах выходил в середине 1980-х, а «Кошачий глаз» — это и название кафе, управляемого девушками, и творческий воровской псевдоним, под которым они крадут произведения искусства. Хватают сестрички не все, что под руку подвернется, а лишь те предметы, что украшали коллекцию их отца. Кстати, вор-джентльмен не в первый раз встречается с представителям других франшиз: ранее он же бросал вызов детективу Конану.

Читать Подробная биография Арсена Люпена III
«Синяя тюрьма: Блю Лок» хвастается новым роликом, в котором также можно оценить трек из эндинга.



Футбольная королевская битва стартует 8 октября. В обойме — два кура по 24 эпизода, которые без пауз будут гонять мяч следующие полгода. Студия 8bit также поведала, что по аниме выйдет футбольный симулятор для мобильных телефонов Blue Lock Project: World Champion. О всех перипетиях сюжета вы можете узнать из отдельной новости.

Читать А вот еще 5 необычных историй о футболе
Бонус. На этой неделе, 19 сентября 55 лет исполнилось Мамору Хосоде — режиссеру «Девочки, покорившей время» и «Летних войн», «Красавицы и дракона» и «Волчьих детей Амэ и Юки». В честь этого — наброски Хосоды из новейшей книге о нем, где содержится много рабочего материала к нашим любимым проектам.

Сентябрь догорает: главные новости аниме за неделю
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
8-BitAkatsukiBonesENGITMS EntertainmentАнимацияанимеаниме-дайджест
персоны
Мамору Хосода
фильмы
Ван-Пис: Красный фильмВолчьи дети Амэ и ЮкиДевочка, покорившая времяДетектив КонанДоктор СтоунЖилой комплекс "Си"Кошачий глазКрасавица и драконЛетние войныЛюпен IIIМеч чужакаМир отомэ-игр — это тяжёлый мир для мобовМоб Психо 100На скейте в бесконечностьНовое Токио Мяу Мяу ♡Синяя тюрьма: Блю ЛокТоп Ган: МэверикФруктовая корзинаЧто, если чрезвычайно развитая ролевая игра с полным погружением вызывает большее привыкание, чем реальность

фотографии >>
Сентябрь догорает: главные новости аниме за неделю фотографии
Сентябрь догорает: главные новости аниме за неделю фотографии
Сентябрь догорает: главные новости аниме за неделю фотографии
Сентябрь догорает: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Краснопольский
23 сентября ушёл из жизни режиссёр Владимир Краснопольский.
Борис Добродеев
23 сентября ушёл из жизни сценарист Борис Добродеев.
Францишек Печка
23 сентября ушёл из жизни актёр Францишек Печка.
Наталья Позднякова
22 сентября ушла из жизни актриса Наталья Позднякова.
Сергей Пускепалис
20 сентября трагически погиб актёр Сергей Пускепалис.

День рождения >>

Наталия Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Эгле Габренайте
Олег Мосалёв
Александр Соловьёв (младший)
Владимир Тимофеев
Анастасия Цветаева
Игорь Ясулович
Ниа Вардалос
Спенсер Трит Кларк
Пьер Коссо
Пабло Раго
Абель Салазар
Кевин Сорбо
Жан Сорель
все родившиеся 24 сентября >>

Афиша кино >>

Чёрная кошка, белый кот
комедия, криминальный фильм, мелодрама
Югославия, Германия, Греция, Франция, США, Австрия, 1998
Родитель
социальная драма, триллер
Россия, 2021
Голодные сердца
драма, мелодрама, триллер
Италия, 2014
Вместе веселее
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Время между нами
мелодрама, музыкальный фильм, экранизация
США, 2022
Французский мастер
драма, триллер
Россия, 2022
Красная шапочка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Барракуда
нуар (черный фильм), триллер
США, Болгария, 2022
Вечное новое
криминальный фильм, триллер
Беларусь, 2022
Воронья лощина
биография, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2022
Ералаш в кино! Выпуск 3
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Не волнуйся, солнышко
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram