Не стало звезды «Четырех танкистов и собаки» Францишека Печки

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Футбольная тюрьма, воровской кроссовер, мистический хоррор и кое-что сверху

Сентябрь догорает: главные новости аниме за неделю

Первый фестиваль онлайн-кинотеатров объявил имена победителей

Данила Козловский стал героем «Нового сезона»

23 сентября

Не стало режиссера «Вечного зова» и «Двух судеб» Владимира Краснопольского

Ему было 89 лет