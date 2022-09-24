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Не стало звезды «Четырех танкистов и собаки» Францишека Печки

24 сентября
2022 год

Новости кино >>
24 сентября 2022

В пятницу, 23 сентября, не стало выдающегося польского актера Францишека Печки, запомнившегося зрителям по роли Густава Еленя в сериале «Четыре танкиста и собака». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и национального наследия Польши.

Не стало звезды «Четырех танкистов и собаки» Францишека Печки
фото: кадр из сериала «Четыре танкиста и собака»

«В пятницу ушел один из величайших польских актеров театра, телевидения и кино — Францишек Печка. Исполнителю ролей в фильмах «Житие Матеуша», «Аустерия», незабвенному Густлику из сериала "Четыре танкиста и собака" было 94 года. В 2019 году, получая Ежегодную премию министра культуры и национального наследия за прижизненные творческие достижения, Францишек Печка вызвал бурные овации публики, собравшейся в Национальном театре, что стало выражением благодарности за его работу», — написало ведомство.

Актер родился 18 января 1928 года в Годове. В 1954-м окончил Варшавскую высшую театральную школу. С 1974-го по 2015-й состоял в труппе Варшавского театра «Повшехны». Работал также в Варшавском драматическом театре, Краковском Старом театре, Театре Людовы в Новой Хуце и Театре Дальношлёнском в городе Еленя Гура. Снялся в более чем 40 фильмах, среди которых «Мать Иоанна от ангелов» и «Кво Вадис?» Ежи Кавалеровича, «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Хаса, «Освобождение» Юрия Озерова и «Потоп» Ежи Гоффмана. Последним фильмом с его участием стал «Сын Снежной королевы». Лауреат многих престижных в Польше наград. В 2022-м объявил о завершении творческой карьеры.
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«Четыре танкиста и собака»
Не стало звезды «Четырех танкистов и собаки» Францишека Печки фотографии
Не стало звезды «Четырех танкистов и собаки» Францишека Печки фотографии
Не стало звезды «Четырех танкистов и собаки» Францишека Печки фотографии
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