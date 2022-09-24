Не стало звезды «Четырех танкистов и собаки» Францишека Печки

В пятницу, 23 сентября, не стало выдающегося польского актера Францишека Печки, запомнившегося зрителям по роли Густава Еленя в сериале «Четыре танкиста и собака». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и национального наследия Польши.
фото: кадр из сериала «Четыре танкиста и собака»
«В пятницу ушел один из величайших польских актеров театра, телевидения и кино — Францишек Печка. Исполнителю ролей в фильмах «Житие Матеуша», «Аустерия», незабвенному Густлику из сериала "Четыре танкиста и собака" было 94 года. В 2019 году, получая Ежегодную премию министра культуры и национального наследия за прижизненные творческие достижения, Францишек Печка вызвал бурные овации публики, собравшейся в Национальном театре, что стало выражением благодарности за его работу», — написало ведомство.
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