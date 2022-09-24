«Сканнеры» Дэвида Кроненберга «взорвут» HBO

Телеканал HBO готовит сериал по фантастическому хоррору Дэвида Кроненберга
«Сканнеры
», уверяет Variety
.
События шоу развернутся в умопомрачительном мире фильма Кроненберга. Преследуемые безжалостными агентами с невообразимыми способностями, две женщины, живущие на задворках современного общества, должны научиться работать вместе, чтобы расправиться с обширным заговором, задуманным с целью поставить их на колени.
Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером новых «Сканнеров» выступит Уильям Бриджес, работавший над «Черным зеркалом
». В качестве режиссера и исполнительного продюсера заявлен Ян Деманж
. Сериал создается при участии самого Кроненберга в качестве исполнительного продюсера. В продюсерскую команду также входят Майкл Элленберг, Аарон Л. Гилберт, Рене Мало и Кларк Петерсон.
Читать
Конкурс красоты человеческих внутренностей: 75 лет Дэвиду Кроненбергу
В оригинале 1981 года шел рассказ о сканнерах – людях, обладающих способностью к телекинезу, которые вынуждены скрываться в подполье от злобной корпорации ConSec. В фильме сыграли Дженнифер О'Нилл
, Стивен Лэк
, Патрик Макгуэн
, Лоуренс Дэйн
и Майкл Айронсайд
. Впоследствии вышли четыре сиквела, к которым, впрочем, Кроненберг не имел никакого отношения.
О переносе картины на малые экраны стало известно
в 2017-м, когда права на телевизионный ремейк приобрели студии Media Res и Bron Studios. Ранее, в 2011-м, подобное пытался провернуть Александр Ажа
, но его идея так и осталась нереализованной.
обсуждение >>