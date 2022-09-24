Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сканнеры» Дэвида Кроненберга «взорвут» HBO

24 сентября
2022 год

Новости кино >>
24 сентября 2022
Телеканал HBO готовит сериал по фантастическому хоррору Дэвида Кроненберга «Сканнеры», уверяет Variety.

«Сканнеры» Дэвида Кроненберга «взорвут» HBO

События шоу развернутся в умопомрачительном мире фильма Кроненберга. Преследуемые безжалостными агентами с невообразимыми способностями, две женщины, живущие на задворках современного общества, должны научиться работать вместе, чтобы расправиться с обширным заговором, задуманным с целью поставить их на колени.

Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером новых «Сканнеров» выступит Уильям Бриджес, работавший над «Черным зеркалом». В качестве режиссера и исполнительного продюсера заявлен Ян Деманж. Сериал создается при участии самого Кроненберга в качестве исполнительного продюсера. В продюсерскую команду также входят Майкл Элленберг, Аарон Л. Гилберт, Рене Мало и Кларк Петерсон.

Читать Конкурс красоты человеческих внутренностей: 75 лет Дэвиду Кроненбергу

В оригинале 1981 года шел рассказ о сканнерах – людях, обладающих способностью к телекинезу, которые вынуждены скрываться в подполье от злобной корпорации ConSec. В фильме сыграли Дженнифер О'Нилл, Стивен Лэк, Патрик Макгуэн, Лоуренс Дэйн и Майкл Айронсайд. Впоследствии вышли четыре сиквела, к которым, впрочем, Кроненберг не имел никакого отношения.

О переносе картины на малые экраны стало известно в 2017-м, когда права на телевизионный ремейк приобрели студии Media Res и Bron Studios. Ранее, в 2011-м, подобное пытался провернуть Александр Ажа, но его идея так и осталась нереализованной.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Сканнеры» Дэвида Кроненберга окажутся на телевидении
персоны
Александр АжаМайкл АйронсайдЯн ДеманжЛоуренс ДэйнДэвид КроненбергСтивен ЛэкПатрик МакГуэнДженнифер О'Нилл
фильмы
СканнерыСканнеры 3: ПереворотСканнеры II: Новый порядокЧёрное зеркало

анонс

Скорбим

Владимир Краснопольский
23 сентября ушёл из жизни режиссёр Владимир Краснопольский.
Борис Добродеев
23 сентября ушёл из жизни сценарист Борис Добродеев.
Францишек Печка
23 сентября ушёл из жизни актёр Францишек Печка.
Наталья Позднякова
22 сентября ушла из жизни актриса Наталья Позднякова.
Сергей Пускепалис
20 сентября трагически погиб актёр Сергей Пускепалис.

День рождения >>

Наталия Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Эгле Габренайте
Олег Мосалёв
Александр Соловьёв (младший)
Владимир Тимофеев
Анастасия Цветаева
Игорь Ясулович
Ниа Вардалос
Спенсер Трит Кларк
Пьер Коссо
Пабло Раго
Абель Салазар
Кевин Сорбо
Жан Сорель
все родившиеся 24 сентября >>

Афиша кино >>

Чёрная кошка, белый кот
комедия, криминальный фильм, мелодрама
Югославия, Германия, Греция, Франция, США, Австрия, 1998
Родитель
социальная драма, триллер
Россия, 2021
Голодные сердца
драма, мелодрама, триллер
Италия, 2014
Вместе веселее
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Время между нами
мелодрама, музыкальный фильм, экранизация
США, 2022
Французский мастер
драма, триллер
Россия, 2022
Красная шапочка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Барракуда
нуар (черный фильм), триллер
США, Болгария, 2022
Вечное новое
криминальный фильм, триллер
Беларусь, 2022
Воронья лощина
биография, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2022
Ералаш в кино! Выпуск 3
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Не волнуйся, солнышко
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен