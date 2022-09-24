Скончалась американская актриса Луиза Флетчер

Будущая актриса родилась 22 июля 1934 года в Бирмингеме, штат Алабама, в многодетной семье глухонемых родителей. Ее отец был священником в городе Араба, он был основателем четырех десятков церквей для глухих в штате Алабама. Тетя будущей актрисы научила ее разговаривать и повлияла на выбор стать актрисой. Окончила Университет Северной Каролины. Затем переехала в Лос-Анджелес, где работала секретарем и одновременно вечерами посещала уроки актерского мастерства.
На ТВ дебютировала в 1955-м. Снималась в сериалах. Дебютной ролью в кино стала миссис Кемлер в фильме Делберта Манна «Сборище орлов», вышедшем в 1963-м. Вышла замуж и 11 лет не снималась, полностью посвятив себя воспитанию двух детей от брака с литературным агентом и продюсером Джерри Биком. Вернулась на ТВ и в кино в 1974-м, снялась в роли Мэтти в картине Роберта Олтмана «Воры, как мы», в которой ее увидел Милош Форман и пригласил сыграть злобную медсестру Милдред Рэтчед в экранизации романа Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки». Эта роль стала триумфом для Флетчер и принесла ей «Оскар», «Золотой глобус» и премию Британской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса». На церемонии награждения поблагодарила своих родителей, используя язык жестов.
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