Найдены режиссеры для перезапуска «Пункта назначения»

Найдены постановщики для шестого «Пункта назначения
», который станет перезапуском популярной хоррор-серии. Согласно THR
, режиссерское кресло поделят между собой создатели триллера «Иные
» Зак Липовски и Адам Б. Стейн.
В производстве будущего фильма примет участие продюсер оригиналов Крейг Перри. В продюсерской команде также числится Джон Уоттс
, придумавший завязку для ленты. Над сценарием корпят Гай Бьюсик
и Лори Эванс Тейлор.
О сюжете картины известно лишь, что в эпицентре событий вновь окажется персонаж, который предчувствует ужасное и смертельное событие, после чего обманывает собственную смерть и в процессе спасает несколько других жизней только для того, чтобы умереть.
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«Пункт назначения 5»: Ни живой, ни мертвый
О перезапуске стало известно
в 2019 году, когда студия New Line Cinema наняла для будущей ленты Патрика Мелтона
и Маркуса Данстэна
в качестве сценаристов. Видимо, от их услуг отказались.
Звездой первой части был Девон Сава
. Пять картин серии собрали около 700 миллионов долларов в период с 2000-го по 2011-й.
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