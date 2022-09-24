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Найдены режиссеры для перезапуска «Пункта назначения»

24 сентября
2022 год

Новости кино >>
24 сентября 2022
Найдены постановщики для шестого «Пункта назначения», который станет перезапуском популярной хоррор-серии. Согласно THR, режиссерское кресло поделят между собой создатели триллера «Иные» Зак Липовски и Адам Б. Стейн.


В производстве будущего фильма примет участие продюсер оригиналов Крейг Перри. В продюсерской команде также числится Джон Уоттс, придумавший завязку для ленты. Над сценарием корпят Гай Бьюсик и Лори Эванс Тейлор.

О сюжете картины известно лишь, что в эпицентре событий вновь окажется персонаж, который предчувствует ужасное и смертельное событие, после чего обманывает собственную смерть и в процессе спасает несколько других жизней только для того, чтобы умереть.

Читать рецензию «Пункт назначения 5»: Ни живой, ни мертвый

О перезапуске стало известно в 2019 году, когда студия New Line Cinema наняла для будущей ленты Патрика Мелтона и Маркуса Данстэна в качестве сценаристов. Видимо, от их услуг отказались.

Звездой первой части был Девон Сава. Пять картин серии собрали около 700 миллионов долларов в период с 2000-го по 2011-й.
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