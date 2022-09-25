В Абхазии снимают фильм «Последняя цена» об «ореховой лихорадке»

В Абхазии начались съемки фильма «Последняя цена» режиссера-дебютанта Наура Гармелия. Об этом сообщает пресс-служба киностудии «Ленфильм», которая занимается производством проекта.
фото: Пресс-служба киностудии «Ленфильм»
По сюжету русская семья в полуразрушенном вoйнoй абхазском городке выращивает на продажу фундук и надеется разбогатеть благодаря внезапной «ореховой лихорадке» — взлету цен на орехи. Но две тонны фундука, предназначенные для продажи, похищают.
«В сценарии фильма «Последняя цена», который сначала назывался «Ореховая лихорадка», меня привлекло многое. Выгодный сеттинг, например. Кавказ в последние годы стал любимой локацией нашего авторского кино. Ученики Александра Сокурова открыли Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Недавно Руслан Братов с другой интонацией показал Карачаево-Черкесию. Поразительно, что Абхазия в кино до сих пор толком не проявилась. Хотя в эту республику часто ездят, там много снимают, но собственно абхазских сюжетов мы на экране почти не видели. Наур Гармелия — уроженец этих мест, петербургский абхаз, выбрал родные места для съёмок дебюта и подкупил меня тем, что отказался как от нарочитой критики, так и от идеализации. Его сценарий кажется мне честным. Но и не только по-человечески честным, но и виртуозно придуманным», — говорит главный редактор «Ленфильма» Андрей Апостолов.
фото: Пресс-служба киностудии «Ленфильм»
«Мне было интересно рассказать историю про семью, которая живет в чужой для них культуре, хотя фильм, конечно, не про это. Сценарий я написал про реальных людей, которых видел, знал и помню до сих пор. Можно считать, что это дань памяти им, забытым людям. Главных героев мы набрали в Питере. Их четверо. А все остальные — абхазские актеры. Ансамбль у нас собрался хороший. Первый день был самым сложным, мы осознанно начали с тяжелых сцен», — рассказал Наур Гармелия.
Картину начали снимать с финальных сцен. Самые сложные эпизоды со стрельбой и перестрелками, когда были найдены похитители орехов, снимались в первый день на заброшенных складах. Однако сложнее всего было сжечь настоящий деревянный дом. Его искали довольно долго. Художники его перекрасили, вставили стекла. Чтобы успеть снять все сцены и не дать зданию сгореть за считанные минуты, пиротехники придумали, как можно имитировать начало возгорания и дым — на террасе поджигали специальную пиротехническую жидкость.
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