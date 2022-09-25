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Tudum: Пятый сезон «Короны» выйдет 9 ноября, а третий «Ведьмак» — следующим летом

25 сентября
2022 год

Новости кино >>
25 сентября 2022
Netflix провел презентацию новинок под названием Tudum, которое отсылает к звуку заставки стриминга. На онлайн-мероприятии были анонсированы грядущие проекты платформы.

Tudum: Пятый сезон «Короны» выйдет 9 ноября, а третий «Ведьмак» — следующим летом
фото: "Корона"

Стало известно, что пятый сезон «Короны» выйдет 9 ноября. В продолжении Имелда Стонтон сыграет королеву Елизавету, Лесли Мэнвилл станет принцессой Маргарет, Джонатан Прайс перевоплотится в герцога Эдинбургского принца Филиппа, Элизабет Дебики предстанет в качестве принцессы Дианы, а Доминику Уэсту досталась роль принца Уэльского. Старт съемок шестого сезона «Короны» запланирован на конец текущего года.

Третий сезон «Ведьмака» Netflix покажет летом 2023-го. Согласно синопсису, пока монархи, маги и звери Континента пытаются добраться до Цири, Геральт хочет защитить и спрятать ее. Йеннифэр ведет их в крепость Аретуза, надеясь узнать больше о способностях девушки. На своем пути герои столкнутся с коррупцией, темной магией и предательствами. Им придется дать ответный бой, поставив всё на кон, или потерять друг друга навсегда. К своим ролям вернутся Генри Кавилл (Геральт), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Фрейя Аллан (Цири). Сюжет основан на книге «Час презрения», четвертом произведении из цикла Анджея Сапковского о Ведьмаке.

Приквел сериала под названием «Ведьмак: Происхождение» выйдет уже 25 декабря этого года. Проект повествует о временах, когда Континентом правили эльфы — за 1200 лет до событий основного сюжета.

Также в рамках ивента была объявлена дата премьеры мистического сериала «1899» — он выйдет на Netflix 17 ноября. В центре сюжета оказывается группа, покидающая Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Когда они сталкиваются с другим судном, плывущим по течению в открытом море, их путешествие превращается в кошмар.
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