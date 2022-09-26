Декабристы Бичевин, Матвеев и Прилучный готовят переворот в трейлере сериала «Союз Спасения. Время гнева»

В сети появился трейлер сериала «Союз Спасения. Время гнева
» с Максимом Матвеевым
, Леонидом Бичевиным
и Павлом Прилучным
в главных ролях. Цифровая премьера исторической драмы состоится 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION, а затем многосерийный фильм покажут в эфире Первого канала.
В актерский состав проекта также вошли Антон Шагин
, Иван Колесников
, Иван Янковский
, Александр Домогаров
, Софья Эрнст
, Ингеборга Дапкунайте
, Игорь Петренко
, Александр Устюгов
, Сергей Безруков
, Роман Мадянов
, Ксения Кутепова
, Алексей Гуськов
, Тихон Жизневский
, Юрий Чурсин
, Павел Баршак
и многие другие. Режиссерами выступили Никита Высоцкий
и Илья Лебедев
.
«Союз Спасения. Время гнева» — история, основанная на реальных событиях. Действие начинается в апреле 1814 года, когда русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчивается в июле 1826 года — в Санкт-Петербурге, у стен Петропавловской крепости. Главные герои — представители молодой военной элиты, которые, вернувшись из Заграничного похода, желают решительно изменить порядок жизни в стране.
Историческая драма «Союз Спасения. Время гнева» — это приквел и сиквел фильма «Союз Спасения
», снятого Андреем Кравчуком
в 2018 году. В сериал частично вошли материалы из полного метра.
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