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Декабристы Бичевин, Матвеев и Прилучный готовят переворот в трейлере сериала «Союз Спасения. Время гнева»

26 сентября
2022 год

Новости кино >>
26 сентября 2022

В сети появился трейлер сериала «Союз Спасения. Время гнева» с Максимом Матвеевым, Леонидом Бичевиным и Павлом Прилучным в главных ролях. Цифровая премьера исторической драмы состоится 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION, а затем многосерийный фильм покажут в эфире Первого канала.



В актерский состав проекта также вошли Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Петренко, Александр Устюгов, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Ксения Кутепова, Алексей Гуськов, Тихон Жизневский, Юрий Чурсин, Павел Баршак и многие другие. Режиссерами выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев.

Декабристы Бичевин, Матвеев и Прилучный готовят переворот в трейлере сериала «Союз Спасения. Время гнева»

«Союз Спасения. Время гнева» — история, основанная на реальных событиях. Действие начинается в апреле 1814 года, когда русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчивается в июле 1826 года — в Санкт-Петербурге, у стен Петропавловской крепости. Главные герои — представители молодой военной элиты, которые, вернувшись из Заграничного похода, желают решительно изменить порядок жизни в стране.

Историческая драма «Союз Спасения. Время гнева» — это приквел и сиквел фильма «Союз Спасения», снятого Андреем Кравчуком в 2018 году. В сериал частично вошли материалы из полного метра.
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