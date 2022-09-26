Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сирша Ронан снимется в новом проекте режиссера «12 лет рабства»

26 сентября
2022 год

Новости кино >>
26 сентября 2022
Сирша Ронан присоединилась к актерскому составу фильма «Блиц», который поставит оскароносный режиссер Стив МакКуин12 лет рабства»), сообщает Deadline.

Сирша Ронан снимется в новом проекте режиссера «12 лет рабства»
фото: Getty Images

Картина расскажет о жителях Лондона во время «блица» — бомбардировки Великобритании авиацией гитлеровской Германии во время Вторoй мирoвой вoйны, в период с сентября 1940 года по май 1941-го.

МакКуин также напишет сценарий и выступит продюсером фильма. Его производством займется Apple Original Films. Съемки должны стартовать в этом году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Стив МакКуин (II)Сирша Ронан
фильмы
12 лет рабства

анонс

Скорбим

Луиза Флетчер
23 сентября ушла из жизни актриса Луиза Флетчер.
Владимир Краснопольский
23 сентября ушёл из жизни режиссёр Владимир Краснопольский.
Борис Добродеев
23 сентября ушёл из жизни сценарист Борис Добродеев.
Францишек Печка
23 сентября ушёл из жизни актёр Францишек Печка.
Наталья Позднякова
22 сентября ушла из жизни актриса Наталья Позднякова.

День рождения >>

Олег Басилашвили
Анна Васильева-Абрамович
Михаил Волков
Светлана Иванова
Людмила Максакова
Иван Мозжухин
Александра Флоринская
Алла Чернова
Сергей Шарифуллин
Эдмунд Гвенн
Эмилио Гутьеррес Каба
Джим Кэвизел
Оливия Ньютон-Джон
Патрик О'Нил
Джордж Рафт
Линда Хэмилтон
все родившиеся 26 сентября >>

Афиша кино >>

Она
драма, триллер, экранизация
Франция, Бельгия, Германия, 2016
Не говори никому
триллер, фильм ужасов
Дания, Нидерланды, 2021
Чудовище
мистика, триллер, фильм ужасов
, 2022
Далёкие близкие
комедия, драма, роуд-муви
Россия, 2022
Последний клиент
триллер
Дания, 2022
Решение уйти
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2022
Ужасающий
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Билет в рай
комедия, мелодрама
США, 2022
Голиаф
драма
Казахстан, Россия, 2022
Любовное письмо
драма, комедия, мелодрама
Франция, 2021
Мать моего сына
психологический триллер
Россия, 2022
Охота на ведьм
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram