Сирша Ронан снимется в новом проекте режиссера «12 лет рабства»

Сирша Ронан
присоединилась к актерскому составу фильма «Блиц», который поставит оскароносный режиссер Стив МакКуин
(«12 лет рабства
»), сообщает Deadline
.
фото: Getty Images
Картина расскажет о жителях Лондона во время «блица» — бомбардировки Великобритании авиацией гитлеровской Германии во время Вторoй мирoвой вoйны, в период с сентября 1940 года по май 1941-го.
МакКуин также напишет сценарий и выступит продюсером фильма. Его производством займется Apple Original Films. Съемки должны стартовать в этом году.
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