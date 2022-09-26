Валентина Ельшанская и Игорь Неведров исполнили главные роли в мелодраме «Все равно ты моя»

По сюжету Вита Денисова возвращается в родной город на похороны бабушки. Поездка девушки должна была продлиться пару дней, но затянулась на несколько лет. С первого дня у Виты появилось множество проблем, в результате чего ей приходится растить чужого ребенка, заявить на мужчину, которого она все еще любит, и жить с абьюзером. Тем не менее героиня продолжает бороться за семью и свое счастье.
«Это история об ошибках прошлого и последствиях принятых решений, о страхах, которые не дают нам быть счастливыми. Главная героиня попадает в созависимые отношения и не может из них выбраться. Мы очень хотели, чтобы эту историю поставила женщина и провела нашу героиню по пути к самой себе», — отметила продюсер Наталия Клибанова.
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