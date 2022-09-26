Премьера второго сезона «Игры на выживание» перенесена на 6 октября

Премьера второго сезона триллера «Игра на выживание
» переносится с 29 сентября на 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.
«В связи с трагедией в школе Ижевска премьера сериала «Игра на выживание» переносится на 6 октября. Спасибо за понимание. Берегите друг друга
», — сказано в сообщении PREMIER.
В продолжении герои вновь окажутся втянуты в жестокую игру, на кону которой огромный денежный приз, но главное – жизнь. Сюжет второго сезона расскажет о событиях, произошедших после того, как 16 человек пропали в тайге на съемках реалити «Выживший» с призом в один миллион евро для последнего оставшегося на шоу участника. Победитель прошлого сезона вновь окажется участником шоу, но теперь совсем не для того, чтобы выиграть.
Главные роли в проекте исполнили Игорь Верник
, Линда Лапиньш
, Владимир Верёвочкин
, Анна Зайкова
, Андрей Чадов
, Самвел Мужикян
и Никита Плащевский
. Режиссером второго сезона стал Карен Оганесян
, а сценарий написал Сергей Калужанов
. После онлайн-релиза сериал будет показан на телеканале ТНТ.
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