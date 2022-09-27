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Ловкость рук и никакого мошенничества: новый трейлер «Магии и мускулов»

27 сентября
2022 год

Новости кино >>
27 сентября 2022
Студия A-1 Pictures Госпожа Кагуя: В любви как на войне», «Ликорис Рекойл») представила ролик аниме «Магия и мускулы». Это адаптация комедийной манги Хадзимэ Комото, которую описывают формулой «"Гарри Поттер" встречает "Ванпанчмена"».



Мэш Бёрндэд живет в мире, где все решает магия, а если и обнаружится человек без способностей, его будут преследовать и судить могущественные волшебники. К сожалению, чародейскими талантами парнишка не обладает, поэтому отец скрывал его в домишке посреди леса, где Мэш усиленно тренировал физическую силу. Когда его существование перестало быть тайной, Бёрндэду приходится пойти на безрассудный шаг: поступить в магическую школу Истон, с помощью одних лишь кулаков добыть титул божественного провидца и доказать колдовскому сообществу свое право на существование.

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Режиссирует аниме Томоя ТанакаВизуальная тюрьма», «Детектив Конан»), за сценарий отвечает Ёсукэ КуродаТриган», «Мед и клевер»), а музыкальным сопровождением занимается Масару ЁкоямаТвоя апрельская ложь», «Ао Аси»). Главного героя озвучит Тиаки Кобаяси, чей голос мы слышали в «Саге о Винланде» (лидер наемников Аскеладд) и «Великом притворщике» (протагонист-мошенник Макото Эдамура).

Ловкость рук и никакого мошенничества: новый трейлер «Магии и мускулов»

Кстати, недавно Комото объявил, что начинает работу над финальной аркой, которая стартует в 12 томе. Планируется, что аниме (со временем?) экранизирует мангу целиком.
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Ловкость рук и никакого мошенничества: новый трейлер «Магии и мускулов» фотографии
Ловкость рук и никакого мошенничества: новый трейлер «Магии и мускулов» фотографии
Ловкость рук и никакого мошенничества: новый трейлер «Магии и мускулов» фотографии
Ловкость рук и никакого мошенничества: новый трейлер «Магии и мускулов» фотографии
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