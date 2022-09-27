Ловкость рук и никакого мошенничества: новый трейлер «Магии и мускулов»

Студия A-1 Pictures
(«Госпожа Кагуя: В любви как на войне
», «Ликорис Рекойл
») представила ролик аниме «Магия и мускулы
». Это адаптация комедийной манги Хадзимэ Комото, которую описывают
формулой «"Гарри Поттер
" встречает "Ванпанчмена
"».
Мэш Бёрндэд живет в мире, где все решает магия, а если и обнаружится человек без способностей, его будут преследовать и судить могущественные волшебники. К сожалению, чародейскими талантами парнишка не обладает, поэтому отец скрывал его в домишке посреди леса, где Мэш усиленно тренировал физическую силу. Когда его существование перестало быть тайной, Бёрндэду приходится пойти на безрассудный шаг: поступить в магическую школу Истон, с помощью одних лишь кулаков добыть титул божественного провидца и доказать колдовскому сообществу свое право на существование.
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Волшебный техникум и захватывающие бои в аниме «Магическая битва 0. Фильм»
Режиссирует аниме Томоя Танака
(«Визуальная тюрьма
», «Детектив Конан
»), за сценарий отвечает Ёсукэ Курода
(«Триган
», «Мед и клевер
»), а музыкальным сопровождением занимается Масару Ёкояма
(«Твоя апрельская ложь
», «Ао Аси
»). Главного героя озвучит Тиаки Кобаяси
, чей голос мы слышали в «Саге о Винланде
» (лидер наемников Аскеладд) и «Великом притворщике
» (протагонист-мошенник Макото Эдамура).
Кстати, недавно Комото объявил
, что начинает работу над финальной аркой, которая стартует в 12 томе. Планируется, что аниме (со временем?) экранизирует мангу целиком.
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