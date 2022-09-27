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Финальный сезон веб-сериала «Естественный отбор» выйдет 11 октября в Okko

27 сентября
2022 год

Новости кино >>
27 сентября 2022
Третий и финальный сезон веб-сериала «Естественный отбор» выйдет 11 октября в онлайн-кинотеатре Okko, а c 25 октября — ВКонтакте и на Rutube, сообщает пресс-служба проекта.



Финальный сезон «Естественного отбора» — о взрослении. Он объединит героев прошлых сезонов, главных и эпизодических. Кто-то учится принимать решения, кто-то борется с эгоизмом. В центре сюжета — 28-летний Вова. Он идеальный бойфренд. Заботливый и веселый. Готов к решительным поступкам ради своей избранницы. Сказки учат, что история любви должна завершиться свадьбой. Но так ли это в жизни?

Главные роли в сериале исполнили Ефим Петрунин, Алексей Макаров, Артем Григорьев, Марина Вульф, Илья Смирнов, Родион Толоконников, Павел Афонькин, Юлия Марычева, Мария Милешкина и другие.

Финальный сезон веб-сериала «Естественный отбор» выйдет 11 октября в Okko

«Два года. Тридцать две серии. Больше пяти часов смешного и искреннего кино. Такая у нас математика. Последний сезон (крайний, решительный, выпускной: называйте его, как удобно!) — очень летний и солнечный. Парки и кафе, встречи и расставания, легкость и грусть. Уверены, что именно такая комедия нужна нам в этом октябре. Мы собрали в кадре любимых героев, потому что хотели узнать о них чуть больше. Как у них дела? Кого встретили? Что поняли о себе? Все ответы — в новых эпизодах», — говорит режиссер Кирилл Алёхин.

Финальный сезон веб-сериала «Естественный отбор» выйдет 11 октября в Okko

«Естественный отбор» — комедийный сериал о свиданиях и отношениях. Короткие серии, знакомые ситуации, узнаваемые герои. Сериал создается при поддержке Института развития интернета с 2020 года. Он собрал более 18 млн просмотров в ВКонтакте. Был трижды номинирован на Национальную премию в области веб-индустрии. Вышел на онлайн-платформах в Бельгии и Южной Корее и был отобран в конкурсные программы одиннадцати международных кинофестивалей.
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