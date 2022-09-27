Павел Чухрай покидает пост председателя Российского оскаровского комитета

В ответ на решение
президиума Киноакадемии России не выдвигать фильм на премию «Оскар» в этом году председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай
покидает свой пост, сообщает ТАСС
.
По словам режиссера, руководство Академии приняло решение в одностороннем порядке, при этом с членами организации не только не советовались, но и не уведомили о таком заявлении. Чухрай направил членам Российского оскаровского комитета письмо с просьбой снять его поста председателя. Режиссер Николай Досталь
поддержал Чухрая, также решив выйти из состава данной комиссии. К нему присоединились еще несколько режиссеров, не назвавшие свои имена.
Чтобы прояснить ситуацию, член Российского оскаровского комитета Алексей Учитель призывает к немедленной встрече участников этой организации и президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ.
«Мне пока не очень понятно, что происходит. Всем членам комитета был разослан список фильмов, которые могут претендовать на выдвижение, обсуждались даты заседания. И вдруг это сообщение. Мне кажется, мягко говоря, поступили неэтично. Если это решение президиума киноакадемии, хотелось бы знать, в каком составе собирались, и как минимум должны были пригласить председателя оскаровского комитета на встречу
», — отметил Учитель в беседе с ТАСС
. Режиссер пока не выходит из состава комиссии. Он убежден, что в сложившейся ситуации Россия, напротив, должна выдвинуть картину на соискание премии Американской киноакадемии.
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