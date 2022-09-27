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Евгения Глотова и Алексей Фатеев задумали «Побег в неизвестность»

27 сентября
2022 год

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27 сентября 2022

Евгения Глотова и Алексей Фатеев исполнили главные роли в мелодраме «Побег в неизвестность». О завершении съемок проекта сообщила пресс-служба телеканала «Dомашний».

Евгения Глотова и Алексей Фатеев задумали «Побег в неизвестность»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету сирота Дарья Кравцова сталкивается с постоянными издевательствами со стороны мужа, бизнесмена Дорохина. В семье ее держит только пасынок Костик. Весь бизнес Дорохина строится на наследстве, которое получил Костик после трагической гибели матери и деда. Мужчина груб с Дашей, которая не оправдала его надежд, злится на мальчика, от которого полностью финансово зависит. Однажды Даша и Костик попадают в аварию, их считают погибшими, но это не так. Девушка решает воспользоваться ситуацией и сбежать, поскольку оставаться в доме Дорохина небезопасно.

«Мораль нашей истории в том, что холодное, расчетливое отношение к близким и родным людям не может быть нормой. Оно непременно должно быть разоблачено, а замыслы этих людей потерпят фиаско. Каждый должен отвечать за свои поступки и слова», — отметил Алексей Фатеев.

В проекте также снялись Дмитрий Паламарчук, Женя Писарев, Татьяна Рассказова, Кристина Убелс, Игорь Головин и другие.
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