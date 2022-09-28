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Исполнилось 70 лет со дня рождения звезды «Эммануэль» Сильвии Кристель

28 сентября
2022 год

Новости кино >>
28 сентября 2022

Сегодня, 28 сентября, исполнилось 70 лет со дня рождения французской кинодивы и голландской актрисы Сильвией Кристель, прославившейся благодаря титульной роли в «Эммануэль» Жюста Жакена.

Исполнилось 70 лет со дня рождения звезды «Эммануэль» Сильвии Кристель
фото: в образе Эммануэль

Сильвия Мария Кристель родилась 28 сентября 1952 года в голландском Утрехте. Сменила несколько профессий, прежде чем стала фотомоделью и начала сниматься в рекламе. В 1972-м победила на конкурсе красоты Мисс ТВ Европа.

В кино дебютировала в 1972-м, сыграв в голландском детективе «Из-за кошек» Фонса Радемакерса. Снималась во Франции у известных режиссеров Клода ШаброляАлиса, или Последний побег»), Роже ВадимаВерная женщина»), Жана-Пьера Моки («У савана нет карманов») и Алена Роб-ГрийеИгра с огнем»). Мировую известность получила, снявшись в эротической экранизации романа Эммануэль Арсан «Эммануэль». Ее гонорар за этот фильм составил 18 тысяч франков. После выхода картины стала символом эротического кино и сексуальной революции. К роли Эммануэль возвращалась в многочисленных продолжениях культовой ленты, а с Жюстом Жакеном впоследствии сотрудничала на съемках адаптации «Любовника леди Чаттерлей». С 1979 года снималась в Голливуде.

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За свою жизнь успела сыграть 59 ролей в кино и на телевидении. Актрису можно увидеть в фильмах «Обнаженная бомба», «Обнаженная за забором», «Джулия», «Рене-тросточка», «Конкорд: Аэропорт-79», «Пятый мушкетер», «Тигры в губной помаде», «Частные уроки», «Частная школа», «Мата Хари», «Казанова» и «Вдова Дракулы». В 2006-м во Франции опубликованы ее мемуары «Нагая». Обладательница приза фестиваля в Трайбеке.

В июле 2012-го 60-летнюю Сильвию Кристель в тяжелом состоянии госпитализировали в связи с инсультом. У звезды была выявлена раковая опухоль, но из-за инсульта и ослабленного состояния здоровья лечение прогрессирующей болезни было приостановлено. Актриса скончалась в родном городе Утрехте 17 октября 2012-го.
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Исполнилось 70 лет со дня рождения звезды «Эммануэль» Сильвии Кристель фотографии
Исполнилось 70 лет со дня рождения звезды «Эммануэль» Сильвии Кристель фотографии
Исполнилось 70 лет со дня рождения звезды «Эммануэль» Сильвии Кристель фотографии
Исполнилось 70 лет со дня рождения звезды «Эммануэль» Сильвии Кристель фотографии
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