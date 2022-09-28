Исполнилось 70 лет со дня рождения звезды «Эммануэль» Сильвии Кристель

Сильвия Мария Кристель родилась 28 сентября 1952 года в голландском Утрехте. Сменила несколько профессий, прежде чем стала фотомоделью и начала сниматься в рекламе. В 1972-м победила на конкурсе красоты Мисс ТВ Европа.
В июле 2012-го 60-летнюю Сильвию Кристель в тяжелом состоянии госпитализировали в связи с инсультом. У звезды была выявлена раковая опухоль, но из-за инсульта и ослабленного состояния здоровья лечение прогрессирующей болезни было приостановлено. Актриса скончалась в родном городе Утрехте 17 октября 2012-го.
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