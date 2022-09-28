Второй сезон «Лихача» с Никитой Панфиловым стартует 3 октября

Премьера 30-серийного второго сезона детективного сериала Олега Ларина «Лихач» с Никитой Панфиловым в роли заместителя начальника сочинского УгРо Сергея Сотникова состоится на НТВ 3 октября, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету Сотников – человек бескомпромиссный, но справедливый. За годы службы он смог установить контроль над преступностью в курортном Сочи. Там происходят и убийства, и грабежи, и разбойные нападения, но со всем Сотников легко справляется. За суровый нрав и любовь к быстрой езде он получил прозвище Лихач.
В продолжении истории противостояние Сотникова и его врага Очигавы (Кирилл Полухин) будет набирать обороты. Появление в отделе нового сотрудника – полковника Свиридова – укрепит в Лихаче дух соперничества, а его дерзкая езда на мотоцикле и погони за преступниками приведут к знакомству с тренером по ЛФК Женей (Марина Доможирова). Тем временем ограбление и ранение олигарха положат начало интриге, которая будет развиваться на протяжении всего сезона. Рядом с Сотниковым по-прежнему будут его друзья и коллеги — полковник Вазген Саркисович Карапетян (Артур Мкртчян), сотрудник розыска Оксана Григорьева (Ольга Павлюкова) и старший оперативник УгРо Иван Кубатко (Денис Пьянов). У последнего, кстати, произойдет событие, которое повлияет на изменение отношений между героями.
«Приятно было встретиться с людьми, ставшими уже твоими друзьями. Это практически родная команда для меня. И с Никитой у нас складывается потрясающий дуэт. У моей героини большая и смысловая нагрузка. Мне всегда было интересно играть неоднозначных персонажей, как и все люди в жизни, они совершают ошибки. Надеюсь, что все это удастся показать, потому что она очень глубокий человек, которому хочется свободы, но жизнь, возможно, складывается немного иначе», – говорит Марина Доможирова.
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