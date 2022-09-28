Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Второй сезон «Лихача» с Никитой Панфиловым стартует 3 октября

28 сентября
2022 год

Новости кино >>
28 сентября 2022
Премьера 30-серийного второго сезона детективного сериала Олега Ларина «Лихач» с Никитой Панфиловым в роли заместителя начальника сочинского УгРо Сергея Сотникова состоится на НТВ 3 октября, сообщает пресс-служба телеканала.

Второй сезон «Лихача» с Никитой Панфиловым стартует 3 октября
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Сотников – человек бескомпромиссный, но справедливый. За годы службы он смог установить контроль над преступностью в курортном Сочи. Там происходят и убийства, и грабежи, и разбойные нападения, но со всем Сотников легко справляется. За суровый нрав и любовь к быстрой езде он получил прозвище Лихач.

В продолжении истории противостояние Сотникова и его врага Очигавы (Кирилл Полухин) будет набирать обороты. Появление в отделе нового сотрудника – полковника Свиридова – укрепит в Лихаче дух соперничества, а его дерзкая езда на мотоцикле и погони за преступниками приведут к знакомству с тренером по ЛФК Женей (Марина Доможирова). Тем временем ограбление и ранение олигарха положат начало интриге, которая будет развиваться на протяжении всего сезона. Рядом с Сотниковым по-прежнему будут его друзья и коллеги — полковник Вазген Саркисович Карапетян (Артур Мкртчян), сотрудник розыска Оксана Григорьева (Ольга Павлюкова) и старший оперативник УгРо Иван Кубатко (Денис Пьянов). У последнего, кстати, произойдет событие, которое повлияет на изменение отношений между героями.



«Приятно было встретиться с людьми, ставшими уже твоими друзьями. Это практически родная команда для меня. И с Никитой у нас складывается потрясающий дуэт. У моей героини большая и смысловая нагрузка. Мне всегда было интересно играть неоднозначных персонажей, как и все люди в жизни, они совершают ошибки. Надеюсь, что все это удастся показать, потому что она очень глубокий человек, которому хочется свободы, но жизнь, возможно, складывается немного иначе», – говорит Марина Доможирова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Начались съемки третьего сезона «Лихача» с Никитой Панфиловым
В продолжении сериала «Дельфин» Сергей Жарков встретится с «Лихачом» Никитой Панфиловым
Никита Панфилов вновь начнет погоню за преступниками на своем байке
«Лихач» с Никитой Панфиловым стартует 24 августа
Завершились съёмки «Лихача»
Никита Панфилов сел на мотоцикл
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Марина ДоможироваОлег ЛаринАртур МкртчянОльга ПавлюковаНикита ПанфиловКирилл ПолухинДенис Пьянов
фильмы
ЛихачЛихач-2

фотографии >>
Второй сезон «Лихача» с Никитой Панфиловым стартует 3 октября фотографии
Второй сезон «Лихача» с Никитой Панфиловым стартует 3 октября фотографии
Второй сезон «Лихача» с Никитой Панфиловым стартует 3 октября фотографии
Второй сезон «Лихача» с Никитой Панфиловым стартует 3 октября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Моисеев
27 сентября ушёл из жизни певец Борис Моисеев.

День рождения >>

Александр Голобородько
Наталья Данилова (II)
Денис Жариков
Владимир Зайцев
Алексей Ильин
Яна Крайнова
Ольга Мелихова
Игорь Тарадайкин
Владимир Турчинский
Брижит Бардо
Хилари Дафф
Сильвия Кристель
Марчелло Мастроянни
Кирстен Праут
Мира Сорвино
Наоми Уоттс
все родившиеся 28 сентября >>

Афиша кино >>

Она
драма, триллер, экранизация
Франция, Бельгия, Германия, 2016
Не говори никому
триллер, фильм ужасов
Дания, Нидерланды, 2021
Чудовище
мистика, триллер, фильм ужасов
, 2022
Далёкие близкие
комедия, драма, роуд-муви
Россия, 2022
Последний клиент
триллер
Дания, 2022
Решение уйти
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2022
Ужасающий
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Билет в рай
комедия, мелодрама
США, 2022
Голиаф
драма, триллер
Казахстан, Россия, 2022
Любовное письмо
драма, комедия, мелодрама
Франция, 2021
Мать моего сына
психологический триллер
Россия, 2022
Охота на ведьм
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен