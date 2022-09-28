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Опубликован трейлер документальной ленты Евгения Григорьева «Руками»

28 сентября
2022 год

Новости кино >>
28 сентября 2022

Опубликован трейлер неигровой картины «Руками», созданной Евгением Григорьевым при участии Владимира Головнёва.



Фильм рассказывает об обычных людях, которые являются героями. Они собственными руками создают то, без чего не могут прожить другие. Пекут хлеб, разводят рыбу, собирают мебель или варят сталь. Спасают жизни или собирают самолеты. Это истории нескольких людей, труд которых почти не ценят, но именно они делают наш мир возможным.

Производством картины, которая выйдет в прокат 27 октября, занималась кинокомпания «Первое кино» при поддержке Министерства культуры РФ.

Опубликован трейлер документальной ленты Евгения Григорьева «Руками»

Режиссерами отдельных новелл выступили Юлия Бывшева из Иркутска, Мария Васенина из Екатеринбурга, Андрей Ананин из Томска и Владимир Головнёв из Омска. Сценарий написали Никита Добрынин, Оксана Маврина, Ананин, Бывшева, Васенина и Головнёв. Продюсерская команда состоит из Евгения Григорьева и Виктории Лупник. За визуальную составляющую отвечают операторы Артём Анисимов, Андрей Ветошкин, Аркадий Шаповалов, Егор Мясников, Кирилл Димов, Александр Собенин и Кирилл Колотухин, а за музыку — композиторы Сергей Бобунец и Евгений Никулин.
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Опубликован трейлер документальной ленты Евгения Григорьева «Руками» фотографии
Опубликован трейлер документальной ленты Евгения Григорьева «Руками» фотографии
Опубликован трейлер документальной ленты Евгения Григорьева «Руками» фотографии
Опубликован трейлер документальной ленты Евгения Григорьева «Руками» фотографии
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