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Ольга Филиппова займется поиском маньяка в детективе «Кукольник»

28 сентября
2022 год

Новости кино >>
28 сентября 2022

На Пятом канале 30 сентября в 19:45 состоится премьера первого сезона детектива «Кукольник» с Ольгой Филипповой в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету старший следователь Антонина Афинская уже готовилась уйти из органов и погрузиться в семейную жизнь, но в Петербурге появляется опасный преступник. Серийный маньяк по кличке «Кукольник» держит в страхе весь город. В СМИ настоящий резонанс, о нем говорят, о нем пишут, ведь его убийства – настоящий спектакль. После удушения жертвы он усаживает ее в естественную позу и вкладывает в руки куклу. Что важнее, он не оставляет следов. Убийства никак не связаны между собой, кроме одного «но»: все жертвы вели разгульный образ жизни. Антонина решает взяться за дело и соглашается на опасный эксперимент.

Ольга Филиппова займется поиском маньяка в детективе «Кукольник»
фото: пресс-служба Пятого канала

Чтобы понять психологию маньяка, Афинская идет на крайние меры и разрешает ввести себе препарат. Она не подозревает, с какими серьезными переменами в сознании придется столкнуться. Правильная во всем отличница превращается в свою полную противоположность и, кажется, начинает понимать Кукольника. Она видит сны из его детства, становится раздражительной к человеческим порокам и вредным привычкам. Кроме того, женщина замечает, что астма, которой она страдала на протяжении всей жизни, больше не дает о себе знать. На смену приступам пришли редкие головокружения и звон в ушах.

По сценарию над делом серийного маньяка Антонина работает в паре со следователем Константином, племянником полковника Вашукова. Напарник Афинской человек семейный, поэтому регулярно отправляет деньги родителям и периодически справляется их здоровьем. Мужчина пытается найти любовь всей жизни и построить свою семью, но пока с девушками ему не везет.
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Ольга Филиппова займется поиском маньяка в детективе «Кукольник» фотографии
Ольга Филиппова займется поиском маньяка в детективе «Кукольник» фотографии
Ольга Филиппова займется поиском маньяка в детективе «Кукольник» фотографии
Ольга Филиппова займется поиском маньяка в детективе «Кукольник» фотографии
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