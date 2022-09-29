Нужно больше титанов: трейлер «Гигантского зверя Арса»

Анимационная студия Asahi Production
(«Небесный отдел дизайна
», «Ящик предложений Мэдаки
») анонсировала оригинальное аниме «Гигантский зверь Арса
». Релиз намечен на январь 2023 года.
Аниме расскажет о войне людей с громадными зверями, когда-то создавшими Землю. Со временем человечество не только подчинило себе планету, но и научилось бороться с исполинами при помощи богов. Протагонист Дзиро, в прошлом — славный охотник и герой, ныне отошел от рыцарских дел и потихоньку спивается. Вернуться к прежней жизни ему помогает сбежавшая из таинственной лаборатории девушка по имени Кууми.
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Урок истории с «Атакой титанов»
Постановкой сериала руководит Акира Огуро
(«Да здравствует Амитабха: Лотос Утэны
»), дизайн персонажей разрабатывает мангака Асито Ояри
, сценарий находится в опытных руках Норимицу Кайхо
(«Школьная жизнь
», «Удача и логика
»), а за музыкальное сопровождение отвечают Сюдзи Катаяма
(«Повелитель
») и Акинари Судзуки
(«Бакуган: Восход геоганов
»).
Дзиро озвучивает Тосиюки Морикава
(ищущий тихой жизни маньяк Ёсикагэ Кира из «Невероятных приключений ДжоДжо
»), а Кууми заговорит голосом Хины Ёмии
(Синдзю Инуи из «Эта фарфоровая кукла влюбилась
»).
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