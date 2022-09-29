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Нужно больше титанов: трейлер «Гигантского зверя Арса»

29 сентября
2022 год

Новости кино >>
29 сентября 2022
Анимационная студия Asahi ProductionНебесный отдел дизайна», «Ящик предложений Мэдаки») анонсировала оригинальное аниме «Гигантский зверь Арса». Релиз намечен на январь 2023 года.



Аниме расскажет о войне людей с громадными зверями, когда-то создавшими Землю. Со временем человечество не только подчинило себе планету, но и научилось бороться с исполинами при помощи богов. Протагонист Дзиро, в прошлом — славный охотник и герой, ныне отошел от рыцарских дел и потихоньку спивается. Вернуться к прежней жизни ему помогает сбежавшая из таинственной лаборатории девушка по имени Кууми.

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Постановкой сериала руководит Акира ОгуроДа здравствует Амитабха: Лотос Утэны»), дизайн персонажей разрабатывает мангака Асито Ояри, сценарий находится в опытных руках Норимицу КайхоШкольная жизнь», «Удача и логика»), а за музыкальное сопровождение отвечают Сюдзи КатаямаПовелитель») и Акинари СудзукиБакуган: Восход геоганов»).

Нужно больше титанов: трейлер «Гигантского зверя Арса»

Дзиро озвучивает Тосиюки Морикава (ищущий тихой жизни маньяк Ёсикагэ Кира из «Невероятных приключений ДжоДжо»), а Кууми заговорит голосом Хины Ёмии (Синдзю Инуи из «Эта фарфоровая кукла влюбилась»).
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Невероятные приключения ДжоДжоПовелительУдача и ЛогикаШкольная жизньЭта фарфоровая кукла влюбиласьЯщик предложений Мэдаки

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Нужно больше титанов: трейлер «Гигантского зверя Арса» фотографии
Нужно больше титанов: трейлер «Гигантского зверя Арса» фотографии
Нужно больше титанов: трейлер «Гигантского зверя Арса» фотографии
Нужно больше титанов: трейлер «Гигантского зверя Арса» фотографии
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