Татьяна Чердынцева, Пётр Нестеров и Прохор Дубравин сыграли в мелодраме «Завтра будет всегда»

По словам Татьяны Чердынцевой, «наша история – о непростом пути к счастью, о любви и прощении. И, конечно же, о том, что трудности – временные, а завтра – будет всегда».
По сюжету Вера Жданова лишается единственного источника заработка, который позволял ей содержать семью – мать и двух младших сестер. В поисках работы она вынуждена уехать из родного городка в столицу, где устраивается уборщицей в студию известного фэшн-фотографа и ловеласа Геннадия Арбенина. Тот не прочь заполучить Веру в свою коллекцию, поэтому, совершив ряд благородных поступков, добивается ее расположения. Между ними завязывается роман, однако, испугавшись своих настоящих чувств, Геннадий предает Веру. Вернувшись в родной город, Вера находит свою семью на грани нищеты и в отчаянии соглашается стать женой обеспеченного бизнесмена Михаила Брумана. Осознавший свою ошибку Геннадий находит Веру и предлагает начать все сначала, но слишком поздно – Вера замужем за ревнивцем и тираном Бруманом. Героине предстоит сделать выбор между сердцем и разумом, любовью и ответственностью, ведь материальное благополучие ее семьи напрямую зависит от Брумана: сестре Веры требуется срочная операция.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«В истории показан сложный путь взросления моего героя – из инфантильного ловеласа он становится надежным мужчиной, способным на настоящие поступки и готовым взять на себя ответственность за близких людей», — говорит Пётр Нестеров.
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