Татьяна Чердынцева, Пётр Нестеров и Прохор Дубравин сыграли в мелодраме «Завтра будет всегда»

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Нельзя просто взять и не делать аниме про гигантских созданий

28 сентября

Опубликован трейлер документальной ленты Евгения Григорьева «Руками»

Картина расскажет истории нескольких людей, труд которых почти не ценят, но именно они делают наш мир возможным