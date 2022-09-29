«Один — глухонемой, другой рот не заткнуть»: эксклюзивный отрывок из роуд-муви «Далекие близкие»

Кино-Театр.Ру
предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок из роуд-муви Ивана Соснина
«Далекие близкие
». В нем главный герой в исполнении Евгения Сытого
едет в грузовике глухонемого дальнобойщика Кирилла Кяро
.
Драмеди рассказывает про Бориса, работающего учителем географии в обычной хабаровской школе. Его жизнь довольно рутинна. Помимо школы и огорода у Бориса есть сын Миша, с которым они в последнее время все реже общаются и стали друг для друга далекими людьми. Все меняется, когда Миша дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Борис начинает разбираться в телефоне и регистрируется в социальных сетях. Случайно Борис добавляет в друзья одну незнакомую женщину по имени Надежда. Завязывается активная переписка, которая впоследствии становится судьбоносной. В один момент Борис решает отправиться к Надежде в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз. Он уговаривает сына, который занимается перегоном машин, взять его с собой в путешествие. За время совместной поездки через всю Россию раскрываются старые конфликты между отцом и сыном, выясняются причины их отдаления друг от друга.
Мишу играет Филипп Авдеев
. Компанию исполнителям главных ролей, помимо Кяро, составили Екатерина Агеева
, Елена Яковлева
, Ирина Пегова
, Дмитрий Лысенков
, Андрей Ургант
и Константин Фисенко
.
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«Далекие близкие»: Роуд-муви цвета «баклажан»
Картина, выходящая в прокат 29 сентября, неделю назад получила две награды попечительского совета фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» — «Открытие смотра» режиссеру Ивану Соснину и специальный приз Евгению Сытому, которого не стало в этом году. На киносмотре «Окно в Европу» фильм занял первое место в конкурсе «Выборгский счет» и был отмечен призом медиаконгресса «Содружество журналистов» за сценарий.
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