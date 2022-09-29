Александр Котт возглавит жюри XXII международного фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ»

Первый этап фестиваля, организованного Санкт-Петербургским Государственным институтом кино и телевидения, пройдет при поддержке Министерства культуры России в Северной столице с 14 по 18 октября. По сложившейся традиции в нем примут участие студенты ГИКиТ. Второй этап, намеченный на период с 12 по 16 ноября, объединит участников из более 30 стран мира. Генеральным продюсером смотра выступает ректор ГИКиТ Наталия Горина, а президентом является популярный актер Михаил Боярский.
фото: пресс-служба фестиваля
В 2022-м «ПитерКИТ» впервые принимает на конкурс дебютные полнометражные игровые фильмы от выпускников профессиональных киношкол, снятые с 2019-го по текущий год. Из 500 заявок в основной конкурс было принято не более 50 короткометражек — отборщиком выступила российский кинокритик Ирина Любарская, в течение многих лет возглавлявшая отбор короткого метра «Кинотавра». Неигровое кино подбирает для участие в смотре режиссер-документалист Дарья Хренова. Ситора Алиева возглавит отбор полнометражного игрового кино. Группу по отбору анимации возглавит режиссер-мультипликатор Алексей Горбунов.
В рамках смотра зрителей ожидают, помимо открытого конкурсного показа в мультимедийном киноконцертном зале института, питчинги проектов и мастер-классы от членов жюри, приглашенных гостей и ведущих кинематографистов.
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