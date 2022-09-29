Сэм Рэйми снимет ремейк хоррора «Магия»

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В прокате с 29 сентября

«Один — глухонемой, другой рот не заткнуть»: эксклюзивный отрывок из роуд-муви «Далекие близкие»

Татьяна Чердынцева, Пётр Нестеров и Прохор Дубравин сыграли в мелодраме «Завтра будет всегда»

29 сентября

Нужно больше титанов: трейлер «Гигантского зверя Арса»

Нельзя просто взять и не делать аниме про гигантских созданий