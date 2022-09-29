Сэм Рэйми снимет ремейк хоррора «Магия»

Сэм Рэйми
снимет ремейк хоррора 1978 года «Магия», в котором солировал Энтони Хопкинс
. Продюсером ленты выступит Рой Ли
, уточняет Collider
.
Оригинал Ричарда Аттенборо
, основанный на одноименном романе Уильяма Голдмана
, рассказывает про марионетку, которая постепенно захватывает власть над своим хозяином, фокусником-чревовещателем Корки, использующим ее на выступлениях. Она заставляет убивать людей. Но когда речь заходит об убийстве женщины (Энн-Маргрет
), которую чревовещатель некогда любил и которая любит его по-прежнему, он предпочитает покончить с собой. Марионетка, внезапно охваченная страхом смерти, умирает вместе с ним.
Голдман лично адаптировал свой роман для фильма Аттенборо, а музыку к нему написал Джерри Голдсмит
. Компанию Хопкинсу и Энн-Маргрет составили Берджес Мередит
и Эд Лаутер
.
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