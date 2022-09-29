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Сэм Рэйми снимет ремейк хоррора «Магия»

29 сентября
2022 год

Новости кино >>
29 сентября 2022
Сэм Рэйми снимет ремейк хоррора 1978 года «Магия», в котором солировал Энтони Хопкинс. Продюсером ленты выступит Рой Ли, уточняет Collider.

Сэм Рэйми снимет ремейк хоррора «Магия»

Оригинал Ричарда Аттенборо, основанный на одноименном романе Уильяма Голдмана, рассказывает про марионетку, которая постепенно захватывает власть над своим хозяином, фокусником-чревовещателем Корки, использующим ее на выступлениях. Она заставляет убивать людей. Но когда речь заходит об убийстве женщины (Энн-Маргрет), которую чревовещатель некогда любил и которая любит его по-прежнему, он предпочитает покончить с собой. Марионетка, внезапно охваченная страхом смерти, умирает вместе с ним.

Голдман лично адаптировал свой роман для фильма Аттенборо, а музыку к нему написал Джерри Голдсмит. Компанию Хопкинсу и Энн-Маргрет составили Берджес Мередит и Эд Лаутер.
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