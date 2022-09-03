Съемки шестого «Крика» подошли к концу

Завершились съемки шестого «Крика
», сообщает Screen Rant
.
Кортни Кокс
, Мелисса Баррера
, Дженна Ортега
, Мэйсон Гудинг и Жасмин Савой Браун вернулись к своим ролям. Дермот Малруни
сыграет полицейского. В фильме также заявлена Хейден Панеттьер
, игравшая в «Крике 4
». В остальных ролях — Лиана Либерато
, Джош Сегарра
, Генри Черни
, Самара Уивинг
, Тони Револори
, Джек Чемпион и Девин Некода. Звезда хоррор-серии Нив Кэмпбелл
отказалась от участия в продолжении.
В новой части история продолжится в Нью-Йорке «с четырьмя выжившими после убийств Призрачного лица, когда они покидают Вудсборо»
. За постановку вновь отвечают Мэтт Беттиннелли-Олпин
и Тайлер Джиллетт
. Сценарий написали авторы перезапуска Джеймс Вандербилт
и Гай Бьюсик
. Съемки проходили в Монреале. Релиз запланирован на 31 марта 2023 года.
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