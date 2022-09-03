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Съемки шестого «Крика» подошли к концу

3 сентября
2022 год

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3 сентября 2022

Завершились съемки шестого «Крика», сообщает Screen Rant.

Съемки шестого «Крика» подошли к концу
фото: screenrant.com

Кортни Кокс, Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мэйсон Гудинг и Жасмин Савой Браун вернулись к своим ролям. Дермот Малруни сыграет полицейского. В фильме также заявлена Хейден Панеттьер, игравшая в «Крике 4». В остальных ролях — Лиана Либерато, Джош Сегарра, Генри Черни, Самара Уивинг, Тони Револори, Джек Чемпион и Девин Некода. Звезда хоррор-серии Нив Кэмпбелл отказалась от участия в продолжении.

В новой части история продолжится в Нью-Йорке «с четырьмя выжившими после убийств Призрачного лица, когда они покидают Вудсборо». За постановку вновь отвечают Мэтт Беттиннелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. Сценарий написали авторы перезапуска Джеймс Вандербилт и Гай Бьюсик. Съемки проходили в Монреале. Релиз запланирован на 31 марта 2023 года.
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