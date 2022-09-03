Я календарь переверну, а там снова киберпанк: главные новости аниме за неделю

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Сериал расскажет о ниндзя-экзорцисте Мацури Кадзамаки. Вместе с подругой детства Судзу Канадэ юноша ежедневно противостоит наводнившим Японию аякаси (грубо говоря, демонам), которых обычные люди не могут увидеть. Во время одной из боевых вылазок Судзу и Мацури сталкиваются с королем демонов Сироганэ. Не в силах победить могущественного аякаси, ниндзя запечатывает свои силы в свиток, чтобы они не достались врагу. В отместку Сироганэ превращает Мацури в девушку.
Постановкой проекта занимается Нориаки Акитая («Бакуман», «Госпожа вампир по соседству», «Медленная петля»), за дизайн персонажей отвечает Хидэки Фурукава («Не моя вина, что я не популярна», «Рандеву с жизнью»), а музыку сочиняет Рэй Исидзука («Сведенные кукушкой», «При Пара»).
Избранные зрители смогли посмотреть пролог на специальном ивенте 14 июля, но теперь он доступен всем страждущим. «Ведьма с Меркурия» станет первым проектом вселенной «Гандам» с героиней в центре событий.
Знаковый сёнэн студии Bones («Пожиратель душ», «Стальной алхимик: Братство») 6 октября выходит на третий сезон, а потому считает своим долгом пересказать биографию одного из своих персонажей. На этот раз вспоминаем младшего брата протагониста — Рицу Кагаяму.
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