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Я календарь переверну, а там снова киберпанк: главные новости аниме за неделю

3 сентября
2022 год

Новости кино >>
3 сентября 2022

«Перерождение дяди» встало на паузу из-за вспышки ковида на студии AtelierPontdarc. «Ван-Пис. Красный фильм» менее чем за месяц собрал в японском бокс-офисе $86 миллионов, а перед показами «Плавучего дома» покажут трейлер нового творения студии ColoridoТайная жизнь пингвинов», «Сжечь ведьму»). Китайский медиа-гигант Tencent объявил о слиянии капитала с компанией по производству аниме Twin Eagle. Второй сезон «Кэнган Асура» выйдет в 2023 году на Netflix. Футбольная манга «Аой Асито» разошлась тиражом в 5 миллионов копий. Наш аниме-телеграм-канал разыгрывает билеты на показ «Воспоминаний о Марни» (актуально до конца воскресенья).

Я календарь переверну, а там снова киберпанк: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

Читать О закате жанра махо-сёдзё
Студия ConnectУдар крови», «Марш смерти под рапсодию параллельного мира») анонсировала аниме по манге «Треугольник Аякаси» знаменитого сёнэн-мастера Кэнтаро Ябуки. Релиз ожидается в 2023 году.

Я календарь переверну, а там снова киберпанк: главные новости аниме за неделю

Сериал расскажет о ниндзя-экзорцисте Мацури Кадзамаки. Вместе с подругой детства Судзу Канадэ юноша ежедневно противостоит наводнившим Японию аякаси (грубо говоря, демонам), которых обычные люди не могут увидеть. Во время одной из боевых вылазок Судзу и Мацури сталкиваются с королем демонов Сироганэ. Не в силах победить могущественного аякаси, ниндзя запечатывает свои силы в свиток, чтобы они не достались врагу. В отместку Сироганэ превращает Мацури в девушку.

Я календарь переверну, а там снова киберпанк: главные новости аниме за неделю

Постановкой проекта занимается Нориаки АкитаяБакуман», «Госпожа вампир по соседству», «Медленная петля»), за дизайн персонажей отвечает Хидэки ФурукаваНе моя вина, что я не популярна», «Рандеву с жизнью»), а музыку сочиняет Рэй ИсидзукаСведенные кукушкой», «При Пара»).

Читать «Истребитель демонов» — аниме-хит о борьбе с демонами
«Ведьма с Меркурия», новая часть франшизы «Мобильный воин Гандам», явит себя зрителю уже в следующем месяце, а пока студия SunriseГинтама», «Ковбой Бибоп») подстегивает интерес, выложив в сеть пролог к истории Сулетты Меркьюри.



Избранные зрители смогли посмотреть пролог на специальном ивенте 14 июля, но теперь он доступен всем страждущим. «Ведьма с Меркурия» станет первым проектом вселенной «Гандам» с героиней в центре событий.

Читать «Любимый во Франксе» — эротическая пародия на «Евангелион» или нечто большее?
Буквально через месяц нас ждет еще одна премьера: четвертый сезон «Золотого божества» спешит на экраны. Так торопится, что по дороге роняет трейлеры.



Сериал сменил не только студию Geno Studio на Brain’s BaseТетрадь дружбы Нацумэ», «Для тебя, Бессмертный»), но и режиссера. Вместо постоянного Хитоси Намбы постановкой руководил Сэйки СугавараАполлон: Дети на холме», «Дефрагментация»), а состав сэйю пополнил Ясуюки Касэ (Микитака Хасэкура из «Невероятных приключений ДжоДжо», Асидо Кано из «Блича»). Он озвучит специализирующегося на ядах преступника по имени Ваитиро Сэкия.

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Очередной персонажный апдейт от «Моб Психо 100».



Знаковый сёнэн студии BonesПожиратель душ», «Стальной алхимик: Братство») 6 октября выходит на третий сезон, а потому считает своим долгом пересказать биографию одного из своих персонажей. На этот раз вспоминаем младшего брата протагониста — Рицу Кагаяму.

Читать Раз уж заговорили о поединках и семье, как не вспомнить сериал по игре Tekken
«Киберпанк: Бегущие по краю» от студии TriggerУбей или умри», «Промар») вот-вот посетит Netflix. По такому случаю нам выдали еще один трейлер, уже с возрастным ограничением (детишкам и людям с фотосенситивной эпилепсией следует поостеречься).



В отличие от предыдущих промо-роликов, в этом трейлере отчетливо ощущается вайб аниме 90-х, вроде «Ангела-полицейского» и «Генокибер». Что из всего этого получится, узнаем совсем скоро — 13 сентября.
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Ангел-полицейскийАой АситоАполлон: Дети на холмеБакуманБличВан-Пис: Красный фильмВоспоминания о МарниГинтамаДефрагментация!Для тебя, БессмертныйЗолотой КамуйКиберпанк: Бегущие по краюКовбой БибопКэнган АсураМоб Психо 100Мобильный воин ГандамМобильный воин Гандам: Ведьма с МеркурияНе моя вина, что я не популярна!Невероятные приключения ДжоДжоПерерождение ДядиПлавучий домПожиратель душПромарРандеву с жизньюСтальной алхимик: БратствоТайная жизнь пингвиновТетрадь дружбы НацумэУбить или быть убитымУдар крови

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Я календарь переверну, а там снова киберпанк: главные новости аниме за неделю фотографии
Я календарь переверну, а там снова киберпанк: главные новости аниме за неделю фотографии
Я календарь переверну, а там снова киберпанк: главные новости аниме за неделю фотографии
Я календарь переверну, а там снова киберпанк: главные новости аниме за неделю фотографии
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анонс

Деконструкция «Дуэлянты»

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