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Дженнифер Коннелли станет женой Джоэла Эдгертона в «Темной материи»

3 сентября
2022 год

Новости кино >>
3 сентября 2022
Дженнифер Коннелли составит компанию Джоэлу Эдгертону в фантастическом сериале Apple TV+ «Темная материя» (Dark Matter). Актриса сыграет жену главного героя по имени Даниэла, уточняет Deadline.


Девятисерийное шоу, основанное на романе Блейка Крауча, рассказывает о профессоре физики и семьянине Джейсоне Дессене (Эдгертон), который однажды ночью шел домой по улицам Чикаго и был похищен в альтернативную версию своей жизни. Чудо быстро превращается в кошмар, когда он пытается вернуться в свою реальность среди мультивселенной жизней, которые он мог бы прожить. В этом лабиринте умопомрачительных реальностей он отправляется в мучительное путешествие, чтобы вернуться к своей настоящей семье и спасти их от самого страшного и непобедимого врага, которого только можно себе представить: от самого себя.

За сценарий «Темной материи» отвечает сам Крауч, он же выступит продюсером вместе с Эдгертоном, Мэттью Толмачем и Дэвидом Мэнперлом. Постановку первых трех эпизодов доверят Джейкобу Вербрюггену («Вторжение»).
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