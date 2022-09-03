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Николас Кейдж нашел себе новую комедию

3 сентября
2022 год

Новости кино >>
3 сентября 2022
Николас Кейдж после хорошо принятой «Невыносимой тяжести огромного таланта» подыскал себе новую комедию, уверяет Deadline.

Николас Кейдж нашел себе новую комедию
фото: deadline.com

Новым проектом актера станет лента «Сценарий сна» (Dream Scenario). Режиссерское кресло займет норвежец Кристоффер Боргли, участвовавший в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля с фильмом «Устал от себя». Он же напишет сценарий.

За финансирование и продюсирование картины, чей сюжет держится в секрете, отвечает студии A24. Продюсерами выступят Ари Астер, Ларс Надсен, Якоб Яффке и Тайлер Кампеллоне.
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