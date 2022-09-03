Николас Кейдж нашел себе новую комедию

Николас Кейдж
после хорошо принятой «Невыносимой тяжести огромного таланта
» подыскал себе новую комедию, уверяет Deadline
.
Новым проектом актера станет лента «Сценарий сна» (Dream Scenario). Режиссерское кресло займет норвежец Кристоффер Боргли, участвовавший в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля с фильмом «Устал от себя
». Он же напишет сценарий.
За финансирование и продюсирование картины, чей сюжет держится в секрете, отвечает студии A24. Продюсерами выступят Ари Астер
, Ларс Надсен, Якоб Яффке и Тайлер Кампеллоне.
обсуждение >>