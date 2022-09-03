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Принца Уильяма и Кейт Миддлтон в шестом сезоне «Короны» сыграют дебютанты

3 сентября
2022 год

Новости кино >>
3 сентября 2022
Найдены актеры на роли принца Уильяма и Кейт Миддлтон для шестого сезона «Короны», сообщает Deadline.

Принца Уильяма и Кейт Миддлтон в шестом сезоне «Короны» сыграют дебютанты
фото: deadline.com

Образ Уильяма воплотят Руфус Кампа и Эд Маквей, работающие в театре. Первому достался 15-летний принц, а второй сыграет его более старшую версию. Миддлтон станет дебютантка Мег Беллами. Все трое новички на телевидении.

Старт съёмок запланирован на конец текущего года. Продолжение будет посвящено событиям, развернувшимся после смерти принцессы Дианы.

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Пятый сезон «Короны» должен выйти на стриминговом сервисе Netflix в ближайшем ноябре. Имелда Стонтон сыграет королеву Елизавету, Лесли Мэнвилл станет принцессой Маргарет, Джонатан Прайс перевоплотится в герцога Эдинбургского принца Филиппа, Элизабет Дебики предстанет в качестве принцессы Дианы, а Доминику Уэсту досталась роль принца Уэльского.
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