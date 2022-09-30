Бремя императрицы: репортаж со съемок сериала «Великая. Фильм второй»

Этим летом кинокомпания «Марс Медиа» начала съемки многосерийной исторической драмы «Великая. Фильм второй» – продолжения сериала, основанного на биографии Екатерины II, урожденной Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской. Супругу Петра III, императрицу, взошедшую на престол в результате дворцового переворота, в проекте для Первого канала играет Елизавета Боярская. Кино-Театр.Ру побывал на съемочной площадке проекта в Санкт-Петербурге.
фото: Пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа"
Кинокараван из трейлеров растянут по набережной реки Фонтанки рядом с Летним садом. По ту сторону воды – Михайловский замок, последнее пристанище несчастного императора Павла I и архитектурный символ насыщенного дворцовыми переворотами XVIII столетия. Он в кадр нового сериала «Марс Медиа» не попадет – все-таки позже построен. Съемки продолжения «Великой» проходят в историческом особняке Виктора Павловича Кочубея, первого в российской истории главы МВД. Двести лет назад здесь размещалось славное своей репутацией Третье отделение. В разные годы тут жили Александр Бенкендорф и Петр Столыпин, содержались под арестом Федор Достоевский и изобретатель Николай Кибальчич – создатель бомбы, которой был убит Александр II. Для сюжета «Великой» эти персоналии ничего не значат, но случайную символику места все равно трудно игнорировать.
Первый сезон «Великой» вышел на экраны еще в 2015 году – и это было попадание в какой-то глобальный тренд переосмысления личности императрицы. Практически одновременно на двух ведущих российских телеканалах тогда стартовали исторические драмы про одну историю: «Великая» и «Екатерина». На Первом императрицу играла Юлия Снигирь, на «России-1» – Марина Александрова. Потом, и вот это уже неожиданно, свое внимание на судьбу императрицы обратил американский канал HBO (Catherine the Great с Хелен Миррен) и стриминговый сервис Hulu (The Great – комедия о клюквенном русском царстве с Эль Фаннинг и Николасом Холтом). Значит есть в судьбе Екатерины какой-то мотив, который прямо сейчас отзывается в зрителе?
фото: Пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа"
«Видимо, нам еще раз придется убедиться в вечной верности народной мудрости, утверждающей, что всему свое время. Начало съемок проекта по независящим от нас причинам откладывалось несколько раз в течение двух лет. Но сегодня, когда мы, наконец, вошли в съемки, все смыслы, заложенные в наш фильм, все вопросы, поднятые в нашей исторической драме, волнуют всех», – рассказывала генеральный продюсер проекта Елена Денисевич на старте съемочного процесса.
Историю продолжения «Великой» действительно нельзя в полной мере рассказать без контекста времени. Из-за протяженного перерыва в показе второй многосерийный фильм для «Первого канала» воспринимается не иначе как русская «Корона». В новом качестве и сама Екатерина – теперь уже императрица в начале своего пути, ее играет Елизавета Боярская.
«Я всегда стараюсь тщательно готовиться к съемкам, особенно если речь идет об исторической личности: книги, фильмы, письма, дневники – все это необходимая пища для подготовки. И так как она длится уже год, со стороны теории я подкреплена. Но, скажу честно, наверное, именно потому, что Екатерина – фигура, к которой уже не раз обращались в кинематографе, как в российском, так и в мировом, хочется максимальной безответственности и полета фантазии. Факты, точность и ясность событий уже давно изложены на бумаге и в документальных фильмах. Нам интересен в целом образ Императрицы, Матушки, матери, женщины. Исторические события – скорее фон, нам хочется сосредоточиться на личности, пофантазировать, какова же природа женщины, ставшей одним из самых заметных правителей России, нуждающейся в любви и соратничестве, нежной и порой несправедливой матери», – так Боярская характеризует свое видение героини.
фото: Пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа"
«Великая. Фильм второй» охватывает первый этап правления молодой императрицы. Действие начинается осенью 1762 года, когда Екатерину Алексеевну (так теперь зовется «немка по рождению, но русская душой») коронуют на царство в Москве. Минул переворот, и перед новым российским самодержцем стоят новые вызовы: ретивые фавориты, дела амурные и государственные. И, конечно же, самозванцы, которых в русской истории всегда было с избытком. В день нашего визита на съемочную площадку в доме Кочубея как раз разыгрывается одна из легендарных сцен: встреча Екатерины с инокиней Досифеей (Дана Абызова) – «принцессой Августой Таракановой» из давнего народного предания. Еще в XVIII веке ходило поверье, что императрица Елизавета Петровна вступила в тайный брак и имела в нем детей, которые имеют право на российский престол. Для Екатерины, претензии которой на власть самодержца остаются все также шаткими, это становится еще одной бедой.
Для съемок почти мистического эпизода (убедительных доказательств правдивости предания о детях Елизаветы нет и уже не будет) залы исторического особняка заставляют свечами – настоящими, как тогда, – предавая кадру храмовую сакральность. Беседы Екатерины и монахини могло никогда и не быть, но ее стоило бы придумать: хотя бы ради возникновения поэтического конфликта между двумя сильными женщинами. Режиссер Сергей Гинзбург вспоминает о претензии, которую нередко адресуют отечественным историческим картинам: мол, в них слишком много фантазии, не подкрепленной документами.
фото: Пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа"
«Наша задача – не столько историческая правда, сколько эмоциональная. Хорошо, если у зрителя возникнет интерес, и он начнет сам читать, и даже атаковать нас, опровергать. Пускай он открывает свою Екатерину. По крайней мере, он захочет что-то узнать о русской истории, разобраться в ней. Начнет думать. Задача всегда – чтобы люди думали. Это все-таки миф, что мы самая образованная и читающая страна, к сожалению. Сейчас я встречаю людей, задаю вопросы и понимаю, что они не знают многих вещей. Куда уж разбираться в нюансах правления Екатерины. А ведь там очень много интересного, что можно соединить и с сегодняшним днем. Наложить, как кальку, – и очень сильно удивиться. Мало что меняется в мире: и в отношении между государствами, и в отношении между людьми», – уверен режиссер.
Зрительское кино имеет особую силу – и порою значительно перевешивают архивную правду. Гинзбург вспоминает о том, как сериал Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», несмотря на всю свою спорность, поднял продажи книги Михаила Булгакова. То есть, добился своего: заставил тысячи людей перечитать или в первый раз ознакомиться с одним из главных русских романов XX века. Так и интерес к жизни императрицы сагитирует кого-то увидеть за ней не просто личность из учебника истории, но и что-то большее. Благо, сегодня Екатерин и вправду стало достаточно много – на любой вкус.
фото: Пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа"
«Я смотрела сериал с Эль Фаннинг и считаю, что это супер крутой сериал, – рассказывает Елизавета Боярская. – Мне он безумно понравился. Они выбрали такой смелый жанр и настолько круто в нем существуют. Это альтернативная и интересная версия, очень талантливая, смелая. Я смотрела и версии Первого канала, и «России». Знаете, это как тебе дают играть Машу в «Трех сестрах», и ты судорожно бегаешь по всем театрам и пытаешься сравнить, как все артистки играют. Но все равно от взгляда режиссера зависит очень многое – всегда будет что-то другое, иная интерпретация. Да, мы рассказываем историю одну и ту же: что были восстание Пугачева, княжна Тараканова, сложные отношения с сыном. Была оспа, чума в Москве. Но каждый режиссер по-своему это видит, расставляет акценты и делает свою Екатерину».
Съемки «Великой» продолжаются: в Петербурге и его зеленых пригородах, которые сыграют в сериале весь микрокосм екатерининской России. В их декорациях будет разыгрываться новая версия сюжета о золотом веке просвещенного абсолютизма. Но что-то подсказывает, что главная интрига проекта все-таки будет не в золоченых кабинетах (как оно для костюмной драмы привычно), но в головах. Русские правители никогда не были простыми, но только Екатерине, похоже, удалось наилучшим образом сочетать в себе две важные для зрительского интереса черты: абсолютную власть и фигуру женщины – русской, как ни парадоксально. Которая по Достоевскому – страдает, но все разом отдает, коль полюбит.
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