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«Лэйт Найт Скул» с Алексеем Лукиным и Иванкой Осиной-Фридман выходит 12 октября

30 сентября
2022 год

Новости кино >>
30 сентября 2022

Премьера молодежного сериала «Лэйт Найт Скул» состоится 12 октября в Okko. В проекте сыграли Алексей Лукин, Иванка Осина-Фридман, Мария Миронова, Артем Ткаченко, Сергей Бондарчук, Павел Табаков, Иван Чернов, Никита Плахотнюк, Алиса Тарасенко, Юрий Шелковников и Егор Мухин, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Лэйт Найт Скул» с Алексеем Лукиным и Иванкой Осиной-Фридман выходит 12 октября
фото: Пресс-служба Okko

По сюжету в сети регулярно появляется новое скандальное ток-шоу Late Night School, созданное группой старшеклассников. Проект существует на нелегальном положении и снимается в школьном спортивном зале. В каждом выпуске подростки обсуждают только самые насущные проблемы: отношения с учителями и родителями, буллинг, секс, гендерные стереотипы и многое другое. Количество просмотров растет, темы становятся все острее, и постепенно создатели «подсаживаются на иглу» хайпа, а значит ― все чаще переходят границы разумного. Вместе с популярностью растут проблемы ― теперь вместо замечаний в дневнике им грозит реальное отчисление и даже уголовное дело. Детские игры закончились, и самое время сделать осознанный, взрослый выбор между совестью и дешевым хайпом.

За режиссуру «Лэйт Найт Скул» отвечала Ника Яковлева. Идея проекта появилась у молодых сценаристов Ярослава Турова и Данила Люмерца. Идею поддержала актриса и продюсер, генеральный директор кинокомпании On Set production Анна Александрова. Премьерный показ первых эпизодов сериала состоялся в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходил в Сочи с 18 по 23 сентября.
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№ 1
Игорь Федотов8   30.09.2022 - 13:32
Лукин только для такого кино детского и годен. В Ивановых он смотрелся не сильно хорошо, а ведь его показывали много. Вот его среда обитания. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Лэйт Найт Скул» с Алексеем Лукиным и Иванкой Осиной-Фридман выходит 12 октября фотографии
«Лэйт Найт Скул» с Алексеем Лукиным и Иванкой Осиной-Фридман выходит 12 октября фотографии
«Лэйт Найт Скул» с Алексеем Лукиным и Иванкой Осиной-Фридман выходит 12 октября фотографии
«Лэйт Найт Скул» с Алексеем Лукиным и Иванкой Осиной-Фридман выходит 12 октября фотографии
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