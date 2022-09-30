«Лэйт Найт Скул» с Алексеем Лукиным и Иванкой Осиной-Фридман выходит 12 октября

По сюжету в сети регулярно появляется новое скандальное ток-шоу Late Night School, созданное группой старшеклассников. Проект существует на нелегальном положении и снимается в школьном спортивном зале. В каждом выпуске подростки обсуждают только самые насущные проблемы: отношения с учителями и родителями, буллинг, секс, гендерные стереотипы и многое другое. Количество просмотров растет, темы становятся все острее, и постепенно создатели «подсаживаются на иглу» хайпа, а значит ― все чаще переходят границы разумного. Вместе с популярностью растут проблемы ― теперь вместо замечаний в дневнике им грозит реальное отчисление и даже уголовное дело. Детские игры закончились, и самое время сделать осознанный, взрослый выбор между совестью и дешевым хайпом.
За режиссуру «Лэйт Найт Скул» отвечала Ника Яковлева. Идея проекта появилась у молодых сценаристов Ярослава Турова и Данила Люмерца. Идею поддержала актриса и продюсер, генеральный директор кинокомпании On Set production Анна Александрова. Премьерный показ первых эпизодов сериала состоялся в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходил в Сочи с 18 по 23 сентября.
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