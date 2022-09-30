Рынок кинопроектов Potential Project Market 2022 отменен



фото: Пресс-служба продюсерского центра Potential

Рынок кинопроектов Potential Project Market 2022, который должен был состояться с 8 по 9 октября в Санкт-Петербурге, отменен из-за непредвиденных организационных сложностей. Проведение мероприятия в онлайн-формате на данный момент также не планируется, сообщает пресс-служба продюсерского центра Potential.В этом году из намеченной программы PPM 2022 была реализована ее первая часть – Форум для создателей контента, организованный совместно с Санкт-Петербургским международным Контент Форумом. С 26 по 27 сентября на площадке СПбМКФ прошла серия мастер-классов и паблик-токов, посвященных работе с дебютантами, киномаркетингу, взаимодействию с редакторами и подготовке к питчингам.Продюсерский центр продолжит работу с конкурсантами, отобранными для участия в питчингах в рамках кинорынка PPM 2022. Все проекты будут собраны в специальный каталог.