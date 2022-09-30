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Рынок кинопроектов Potential Project Market 2022 отменен

30 сентября
2022 год

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30 сентября 2022

Рынок кинопроектов Potential Project Market 2022, который должен был состояться с 8 по 9 октября в Санкт-Петербурге, отменен из-за непредвиденных организационных сложностей. Проведение мероприятия в онлайн-формате на данный момент также не планируется, сообщает пресс-служба продюсерского центра Potential.

Рынок кинопроектов Potential Project Market 2022 отменен
фото: Пресс-служба продюсерского центра Potential

В этом году из намеченной программы PPM 2022 была реализована ее первая часть – Форум для создателей контента, организованный совместно с Санкт-Петербургским международным Контент Форумом. С 26 по 27 сентября на площадке СПбМКФ прошла серия мастер-классов и паблик-токов, посвященных работе с дебютантами, киномаркетингу, взаимодействию с редакторами и подготовке к питчингам.

Продюсерский центр продолжит работу с конкурсантами, отобранными для участия в питчингах в рамках кинорынка PPM 2022. Все проекты будут собраны в специальный каталог.
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№ 1
Игорь Федотов8   30.09.2022 - 13:29
Какая жалкая новость))))) на одно шоу стало меньше. Их и так слишком много .не такая страна, что бы каждый день что-то проводить. читать далее>>
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