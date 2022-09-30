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Андрей Пынзару и Юрий Насонов участвуют в боях без правил

30 сентября
2022 год

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30 сентября 2022
Стартовали съемки сериала «Колотушка» о тридцатилетнем семьянине, который вынужден пойти в бои без правил, зная что там платят и за поражение. О запуске проекта сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Андрей Пынзару и Юрий Насонов участвуют в боях без правил
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Главный герой Саня на пороге 30-летия. Он живет в Брянске, женат, работает экспедитором в торговой сети, воспитывает сына и совсем недавно выплатил ипотеку за квартиру. Но в молодости мужчина жил совсем по-другому: в компании старшего брата Паши участвовал в драках на местных дискотеках и уличных разборках. С годами Паша не изменился, и в свои 30 лет планирует участвовать в «голых кулаках». Встретившись после долгой разлуки, братья выпили лишнего и попали в аварию. Так, в один момент Саня получил огромный долг, потерял работу и жену. А старший брат сломал руку. Теперь Саня вынужден выступить вместо брата в боях без правил, чтобы заработать деньги и вернуть семью.

В сериале снимаются Андрей Пынзару, Юрий Насонов, Лукерья Ильяшенко, Сергей Степин, Михаил Евланов, Ирина Безряднова и Таша Цветкова. В проекте будет 10 эпизодов по 24 минуты.
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