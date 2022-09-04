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Эйса Гонсалес сыграет в сериале о боксе

4 сентября
2022 год

Новости кино >>
4 сентября 2022
Эйса Гонсалес составит компанию Диего Луне и Гаэлю Гарсии Берналю в оригинальном сериале Hulu «Машина» (La Máquina), уверяет Deadline.

Шоу рассказывает о стареющем боксере Эстебане (Берналь), чей хитрый менеджер Энди (Луна) обеспечивает ему последний шанс на титул. Но для этого им предстоит окунуться в мир криминала.

Эйса Гонсалес сыграет в сериале о боксе
фото: headtopics.com

Гонсалес сыграет начинающую спортивную журналистку Ирасему, для которой бокс — это скорее вид искусства. Она бывшая жена Эстебана, которая до сих пор заботится о нем, и мать их двоих детей. Героиня знает боксера и менеджера с тех пор, как они были подростками.

За производство сериала отвечает Searchlight Television. Исполнительным продюсером и шоураннером выступает Марко Рамирес («Сорвиголова»), а Берналь, Луна, Херардо Гатика, Леандро Гальперин, Адам Фишбах и Кисса Терразас числятся исполнительными продюсерами. Режиссером заявлен Гэбриел Рипштейн.
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