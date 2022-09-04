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Евгения Глушенко отмечает юбилей

4 сентября
2022 год

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4 сентября 2022

Сегодня, 4 сентября, отмечает юбилей член ВТО/СТД, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России, популярная советская и российская актриса театра и кино Евгения Глушенко.

Евгения Глушенко отмечает юбилей
фото: кадр из фильма «Влюблён по собственному желанию»

Евгения Константиновна родилась 4 сентября 1952 года в Ростове-на-Дону. С десяти лет посещала драматический кружок в Доме пионеров Ростова-на-Дону. Училась в Ростовском театральном училище. В 1974-м окончила Театральное училище им. М.С. Щепкина, курс Михаила Царёва. В том же году Глушенко пригласили в Малый театр на роль Лизы в «Горе от ума». В Малом проработала до 1996-го, после чего четыре года состояла в труппе Театра Российской Армии. В 2000-м вернулась на сцену Малого театра.

Смотреть онлайн «Впервые замужем»

В кино дебютировала в 1968-м, сыграв в короткометражке «А я уезжаю домой». Первой крупной ролью для нее стала Сашенька Платонова в фильме Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Спустя два года у этого же режиссера сыграла мать Обломова в картине «Несколько дней из жизни И.И. Обломова». Запомнилась в качестве Тони Болотниковой в драме Иосифа Хейфица «Впервые замужем» и Веры в комедии Сергея Микаэляна «Влюблён по собственному желанию». Среди других примечательных работ — Никонова в «Жизни Клима Самгина» Виктора Титова, Дуся Королева в драме «Женщины, которым повезло», Мадлон в «Королеве Марго» и Женя в «Зале ожидания» Дмитрия Астрахана. Всего на счету актрисы 33 роли в кино и на телевидении. Последнее время предпочитает работать в театре.

Смотреть онлайн «Влюблён по собственному желанию»

Была замужем за Александром Калягиным. Обладательница пяти престижных наград, включая Орден Дружбы, Государственную премию РФ, приз 13-го Всесоюзного кинофестиваля, премию на МКФ в Западном Берлине и «Хрустальную розу» Виктора Розова.
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А я уезжаю домойВлюблён по собственному желаниюВпервые замужемГоре от умаЖенщины, которым повезлоЖизнь Клима СамгинаЗал ожиданияКоролева МаргоНеоконченная пьеса для механического пианиноНесколько дней из жизни И.И. Обломова
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