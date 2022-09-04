Евгения Глушенко отмечает юбилей

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Актеры присоединились к экранизации романа Бена Мезрича «Антисоциальная сеть» о борьбе пользователей форума Reddit с финансистами Уолл-стрит

Пол Дано, Сет Роген, Себастьян Стэн и Пит Дэвидсон получили роли в «Тупых деньгах» Крэйга Гиллеспи

Эйса Гонсалес сыграет в сериале о боксе

3 сентября

Принца Уильяма и Кейт Миддлтон в шестом сезоне «Короны» сыграют дебютанты

Первого в разных возрастах воплотят Руфус Кампа и Эд Маквей, а его супругой станет Мег Беллами