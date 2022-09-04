Евгения Глушенко отмечает юбилей

Сегодня, 4 сентября, отмечает юбилей член ВТО/СТД, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России, популярная советская и российская актриса театра и кино Евгения Глушенко.
фото: кадр из фильма «Влюблён по собственному желанию»
Евгения Константиновна родилась 4 сентября 1952 года в Ростове-на-Дону. С десяти лет посещала драматический кружок в Доме пионеров Ростова-на-Дону. Училась в Ростовском театральном училище. В 1974-м окончила Театральное училище им. М.С. Щепкина, курс Михаила Царёва. В том же году Глушенко пригласили в Малый театр на роль Лизы в «Горе от ума». В Малом проработала до 1996-го, после чего четыре года состояла в труппе Театра Российской Армии. В 2000-м вернулась на сцену Малого театра.
Была замужем за Александром Калягиным. Обладательница пяти престижных наград, включая Орден Дружбы, Государственную премию РФ, приз 13-го Всесоюзного кинофестиваля, премию на МКФ в Западном Берлине и «Хрустальную розу» Виктора Розова.
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