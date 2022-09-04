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Пол Дано, Сет Роген, Себастьян Стэн и Пит Дэвидсон получили роли в «Тупых деньгах» Крэйга Гиллеспи

4 сентября
2022 год

Новости кино >>
4 сентября 2022
Пол Дано, Сет Роген, Себастьян Стэн и Пит Дэвидсон сыграют в картине Крэйга Гиллеспи «Тупые деньги» (Dumb Money). Это экранизация романа Бена Мезрича «Антисоциальная сеть» о борьбе пользователей форума Reddit с финансистами Уолл-стрит, уточняет Deadline.

Пол Дано, Сет Роген, Себастьян Стэн и Пит Дэвидсон получили роли в «Тупых деньгах» Крэйга Гиллеспи
фото: theplaylist.net

Финансовый переворот был связан с американской розничной сетью GameStop, специализирующейся на продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров. Поводом для ажиотажа послужила ситуация, сложившаяся на Уолл-стрит в январе 2021 года. Несколько обеспокоенных граждан из объединения WallStreetBets решили спасти GameStop, выступив против хедж-фондов, наживавшихся на понижении цен на акции розничной сети. Фирмы стали продавать их, а инвесторы из GameStop заинтересовались покупкой акций и опционов. Это привело к тому, что рыночная стоимость GameStop выросла на 1700% с декабря 2020-го, увеличившись за одну ночь на 10 млрд долларов, а хедж-фонды понесли огромные потери.

Студия MGM приобрела права на книгу Бена Мезрича еще до ее выхода. За ее адаптацию отвечают сценаристки Ребекка Анджело и Лорен Шукер Блум. Съемки «Тупых денег» начнутся в октябре.
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