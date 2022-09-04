Пол Дано, Сет Роген, Себастьян Стэн и Пит Дэвидсон получили роли в «Тупых деньгах» Крэйга Гиллеспи

анонс

Эйса Гонсалес сыграет в сериале о боксе

3 сентября

Принца Уильяма и Кейт Миддлтон в шестом сезоне «Короны» сыграют дебютанты

Первого в разных возрастах воплотят Руфус Кампа и Эд Маквей, а его супругой станет Мег Беллами