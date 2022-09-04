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Линдси Лохан загадает «Ирландское желание»

4 сентября
2022 год

Новости кино >>
4 сентября 2022
Линдси Лохан получила главную роль в романтической комедии Netflix «Ирландское желание» (Irish Wish), сообщает Variety.

Линдси Лохан загадает «Ирландское желание»
фото: deadline.com

В фильме актриса предстанет в образе Мэдди, подружки невесты на свадьбе в Ирландии между ее лучшей подругой и… любовью всей жизни. После загаданного желания героиня просыпается в мире, где она стала невестой. Однако вскоре обнаруживается, что реальность не та, которую она действительно хочет.

Для Лохан и стримингового сервиса это уже второй опыт сотрудничества. Через два месяца, 10 ноября, состоится релиз комедии «Рождество в стране чудес» с участием актрисы. Режиссером обеих лент числится Джанин Дамиан, которая также написала сценарий для «Желания» вместе с Кирстен Хансен, Роном Оливером и Майклом Дамианом.
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