Линдси Лохан загадает «Ирландское желание»

Линдси Лохан
получила главную роль в романтической комедии Netflix «Ирландское желание» (Irish Wish), сообщает Variety
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В фильме актриса предстанет в образе Мэдди, подружки невесты на свадьбе в Ирландии между ее лучшей подругой и… любовью всей жизни. После загаданного желания героиня просыпается в мире, где она стала невестой. Однако вскоре обнаруживается, что реальность не та, которую она действительно хочет.
Для Лохан и стримингового сервиса это уже второй опыт сотрудничества. Через два месяца, 10 ноября, состоится релиз комедии «Рождество в стране чудес
» с участием актрисы. Режиссером обеих лент числится Джанин Дамиан, которая также написала сценарий для «Желания» вместе с Кирстен Хансен, Роном Оливером и Майклом Дамианом.
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