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Хоррор The Mortuary Assistant перенесут на большой экран

4 сентября
2022 год

Новости кино >>
4 сентября 2022
Нашумевший инди-хоррор от первого лица The Mortuary Assistant получит полнометражную киноадаптацию, уверяет PC Gamer.

Хоррор The Mortuary Assistant перенесут на большой экран
фото: igromania.ru

За экранизацию отвечают издательство DreadXP и его материнская компания Epic Pictures Group. Режиссером и сценаристом выступит Джереми Кипп («Слэпфейс»), пообещавший «сохранить минималистскую обстановку в морге и вокруг него, увлечение процессом бальзамирования и нервный ужас игрового процесса».

По словам создателя игры Брайана Кларка, «фильмы всегда были главным источником вдохновения для стиля моих игр. Я всегда пытаюсь создать историю, диалоги и моменты, которые кажутся кинематографическими. Возможность завершить этот проект делает мою мечту реальностью».

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Оригинал позволяет геймерам оказаться в шкуре служащей похоронного бюро Ребекки Оуэнс, чья первая ночь на работе оборачивается кошмаром. Мало того, что ее запирает собственный работодатель, так еще выясняется, что в морге обитает сверхъестественное зло.

The Mortuary Assistant от студии DarkStone была выпущена в начале августа и обрела бешеную популярность благодаря стримерам и блогерам, попутно попав в рейтинг бестселлеров на Steam.
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Хоррор The Mortuary Assistant перенесут на большой экран фотографии
Хоррор The Mortuary Assistant перенесут на большой экран фотографии
Хоррор The Mortuary Assistant перенесут на большой экран фотографии
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