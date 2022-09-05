Анна Михалкова и Александр Робак снова станут парой

Анна Михалкова и Александр Робак вновь сыграют семейную пару – на этот раз в комедийной мелодраме «Ангелы района», съемки которой начались в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где покажут сериал.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия"
В центре истории – семья Шаталовых, которая играет важную роль в жизни своего района. Глава семейства Алена (Михалкова) руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Её муж Михаил (Робак) – врач в районной поликлинике, а их двадцатилетний сын Артем (Вадим Соснин) служит участковым в полиции. Каждый день эта великолепная семейка решает житейские и бытовые проблемы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и курьезные ситуации. Но однажды личные проблемы Шаталовых вырастают до масштаба домашней катастрофы. Смогут ли они поддержать мир в семье и сохранить порядок в районе.
По словам режиссера Эдуарда Парри, в сериале «героиня пытается создать вокруг себя «идеальный» мир, тем самым разрушает его, и сама становится жертвой своих заблуждений. И только осознав это, она восстанавливает баланс и равновесие семейной жизни».
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