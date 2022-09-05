Анна Михалкова и Александр Робак снова станут парой

анонс

Главные роли играют Вячеслав Пискунов, Алина Бабак, Лиана Гриба, Майя Вознесенская и Анна Данькова

Режиссером и сценаристом экранизации игры выступит Джереми Кипп

Хоррор The Mortuary Assistant перенесут на большой экран

Актриса получила главную роль в новой романтической комедии Netflix

4 сентября

Пол Дано, Сет Роген, Себастьян Стэн и Пит Дэвидсон получили роли в «Тупых деньгах» Крэйга Гиллеспи

Актеры присоединились к экранизации романа Бена Мезрича «Антисоциальная сеть» о борьбе пользователей форума Reddit с финансистами Уолл-стрит