Канал ТВ-3 снимает современную мистическую мелодраму «Дурная кровь»

Кинокомпания 1-2-3 Production по заказу канала ТВ-3 начала съемки романтического сериала с элементами мистики «Дурная кровь», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба канала ТВ-3
Главный герой проекта Максим – человек с добрым открытым сердцем, воспитанный приемной матерью, но унаследовавший темные силы, которые просыпаются без его воли. Сможет ли он разобраться в хитросплетениях добра и зла, понять, что с ним происходит, и определиться – кто же в жизни для него роднее?
«"Дурная кровь" – это и мелодрама, и детектив, и семейная история. В ней есть много юмора и зрелищного спорта в кадре, включая, например, вейкбординг. Это стильный сериал, действие которого развивается в двух мирах – молодых и взрослых, и поэтому он обращён одновременно как к старшей аудитории, так и к молодкжи – он покажет поколение тех, кто отвечает за воспитание Максима, и окружение его ровесников, которые активно проживают свою молодость и выстраивают первые любовные отношения, определяя свои жизни на долгие годы», – рассказывает шоураннер и креативный продюсер телеканала ТВ-3 Владимир Пермяков.
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