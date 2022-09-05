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Канал ТВ-3 снимает современную мистическую мелодраму «Дурная кровь»

5 сентября
2022 год

Новости кино >>
5 сентября 2022
Кинокомпания 1-2-3 Production по заказу канала ТВ-3 начала съемки романтического сериала с элементами мистики «Дурная кровь», сообщает пресс-служба телеканала.

Канал ТВ-3 снимает современную мистическую мелодраму «Дурная кровь»
фото: Пресс-служба канала ТВ-3

Главный герой проекта Максим – человек с добрым открытым сердцем, воспитанный приемной матерью, но унаследовавший темные силы, которые просыпаются без его воли. Сможет ли он разобраться в хитросплетениях добра и зла, понять, что с ним происходит, и определиться – кто же в жизни для него роднее?

«"Дурная кровь" – это и мелодрама, и детектив, и семейная история. В ней есть много юмора и зрелищного спорта в кадре, включая, например, вейкбординг. Это стильный сериал, действие которого развивается в двух мирах – молодых и взрослых, и поэтому он обращён одновременно как к старшей аудитории, так и к молодкжи – он покажет поколение тех, кто отвечает за воспитание Максима, и окружение его ровесников, которые активно проживают свою молодость и выстраивают первые любовные отношения, определяя свои жизни на долгие годы», – рассказывает шоураннер и креативный продюсер телеканала ТВ-3 Владимир Пермяков.

Главные роли в сериале исполняют Вячеслав Пискунов, Алина БабакПиковая дама: Черный обряд»), Лиана ГрибаРегби»), Майя ВознесенскаяЗакрытая школа», «Пятая стража») и Анна ДаньковаВоронины»). Шоураннерами выступают Наталия МикрюковаЗнаки судьбы») и Владимир Пермяков. Режиссерская команда сериала состоит из четырёх человек и включает помимо Микрюковой также Сергея Пищикова («Закрытая школа»), Валерия Ибрагимова и Анну Лобанову.
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Канал ТВ-3 снимает современную мистическую мелодраму «Дурная кровь» фотографии
Канал ТВ-3 снимает современную мистическую мелодраму «Дурная кровь» фотографии
Канал ТВ-3 снимает современную мистическую мелодраму «Дурная кровь» фотографии
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