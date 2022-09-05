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Ирина Горбачева и Никита Кукушкин окажутся в будущем «Оливье и роботов»

5 сентября
2022 год

Новости кино >>
5 сентября 2022

Студия Zebra Hero Films, ответственная за веб-сериал «Миллионер из Балашихи», начала съемки комедии «Оливье и роботы», которая войдет в линейку IVI Originals, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI. В сериале будет рассказано шесть разных историй о том, как сталкиваются технический прогресс и русский менталитет.

Ирина Горбачева и Никита Кукушкин окажутся в будущем «Оливье и роботов»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI

«Всем иногда хочется пофантазировать, что именно ждет нас впереди. Мир будущего в «Оливье и роботы» – яркий, немного абсурдный и, безусловно, очень смешной. А витальные герои, оживающие через блестящий актерский состав, позволят взглянуть на наши собственные сильные стороны и усмехнуться изъянам. У людей из будущего все те же мечты и стремления, что и у нас с вами, ведь все они стремятся к счастью и добру», – говорит креативный продюсер IVI Originals Яна Лебедева.

Так, например, в «Знакомстве» (автор сценария и режиссер Сергей Филатов) главный герой приезжает познакомиться с родителями своей девушки, но оказывается, что они умерли и оцифровали свое сознание. Теперь они – умный дом. Однако маленькая ложь парня привносит в крепкую семью ссору, техника в доме начинает сражаться друг с другом. Новелла «Учитель года» (авторы сценария Сергей Йоффе и Олег Липин, режиссер Алексей Камынин) расскажет о несчастном случае: учительнице литературы пересаживают половину мозга бойца ММА. Она получает его профессиональные навыки, но теряет работу в школе.

Ирина Горбачева и Никита Кукушкин окажутся в будущем «Оливье и роботов»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI

«Робот Всеволод» (авторы сценария Трофим Пустильник, Далер Рахимов, режиссер Анатолий Колиев) — псевдо-документальный фильм про человека, который пять лет притворялся роботом в доме у подслеповатой старушки. Однако когда она умирает, Всеволод вынужден вернуться в свою семью – к жене и ребенку. Выясняется, что за прошедшие пять лет Всеволод так сильно привык притворяться роботом, что забыл, что такое на самом деле быть человеком. История «Привет, Андрей!» (автор сценария Иван Коржев, режиссер Татьяна Полосина) посвящена девушке, которая неожиданно узнает, что целый год встречалась с одним из шести клонов ее парня.

«Процесс» (автор Иван Щербак, режиссер Сергей Наумов) расскажет об адвокатессе, которой достается абсурдное дело. Её клиент сломал кофемашину с ИИ, но ему вменяют убийство первой степени и требуют семь лет лишения свободы, ведь искусственный интеллект ничем не отличается от гражданина — платит налоги, чтит законы и работает во благо общества. А завершит альманах новелла «Храброе сердце» (автор сценария Ринат Крайнов, режиссер Александр Иринархов). Курьер остается без работы из-за роверов-доставщиков и становится бомжом. Чтобы не умереть с голоду он начинает грабить их.

Ирина Горбачева и Никита Кукушкин окажутся в будущем «Оливье и роботов»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI

В новеллах сыграют Гоша Куценко, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Александр Баширов, Евгений Сидихин, Ольга Медынич, Сергей Муравьев, Леонид Каневский, Илья Лыков, Аскар Ильясов, Катя Гудина, Семён Серзин и многие другие.
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Ирина Горбачева и Никита Кукушкин окажутся в будущем «Оливье и роботов» фотографии
Ирина Горбачева и Никита Кукушкин окажутся в будущем «Оливье и роботов» фотографии
Ирина Горбачева и Никита Кукушкин окажутся в будущем «Оливье и роботов» фотографии
Ирина Горбачева и Никита Кукушкин окажутся в будущем «Оливье и роботов» фотографии
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