Второй сезон молодежного триллера «Подслушано» выйдет 7 сентября

Второй сезон молодежного триллера Ильи Куликова «Подслушано», сделанного в формате киноstories, состоится в онлайн-кинотеатре KION 7 сентября, сообщает пресс-служба сервиса.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
«История становится более агрессивной: чем ближе герои приближаются к разгадке, тем быстрее идет повествование, напряжение и страх за свои жизни растет, повышаются ставки. Поэтому холодок, который пробегал в первой части по спине, в продолжении будет присутствовать постоянно. Мы вместе с Аней Мирохиной выступили шоураннерами продолжения. Она привнесла в новые сезоны свое видение, новые краски, сделала историю лучше, ярче и кинематографичнее», – рассказывает Куликов.
В новых сериях сыграли Валентина Ляпина, Александр Новиков, Кристина Корбут, Никита Патуев и Егор Абрамов. Второй сезон продолжается с того момента, которым завершился оригинальный сериал. Пропадает Джулс – девушка из группы подростков, которые вышли на след таинственного злодея по кличке «Падший». Юра, Лика, Крест и Костя обращаются к следователям полиции с просьбой найти подругу.
Вместе им удается установить, что «Падший» действительно был арестован в 60-х. Но дальше в расследовании загадочных убийств появляются городские легенды о темным силах и магических ритуалах, к которым прибегал злодей. Молодые люди должны выяснить, что из этого — правда, что поможет спасти Джулс и предотвратить новые убийства.
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