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Девушка, которая выжила: анонсирован второй сезон «Невесты чародея»

6 сентября
2022 год

Новости кино >>
6 сентября 2022
Пять лет фанаты «Невесты чародея» ждали продолжения — и дождались: в сети появился анонсирующий тизер.



Релиз назначен на апрель 2023 года — впрочем, для хороших вещей времени не жалко. Магия теперь клубится на студии Kafka, сменившей Wit StudioСемья шпиона», «Рейтинг короля»), у которой и так дел невпроворот. Руководит проектом Кадзуаки Тэрасава, работавший над «Империей Альтаир» и вторым и третьим сезонами «Повелителя». Дизайн персонажей разрабатывает опытный Хиротака КатоКровь-С: Последняя тьма», «Хладнокровный Ходзуки»), а саундтрек находится в руках Дзюнъити МацумотоГрабитель»).

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Тисэ Хатори — сирота, чья жизнь целиком и полностью состояла из печали, злоключений и невзгод. Финальным аккордом ее скорбной истории должна была стать транзакция на рабовладельческом рынке, однако именно тогда судьба свела ее с чародеем Элиасом Эйнсвортом. Обладатель звериной головы (или даже черепа), он заявляет, что Тисэ станет его ученицей — и невестой.

Девушка, которая выжила: анонсирован второй сезон «Невесты чародея»

По манге Корэ Ямадзаки вышел не только сериал от Wit, но и несколько ответвлений. «Невеста чародея: В ожидании путеводной звезды» — это предыстория сериала, а «Невеста чародея: Мальчик с Запада и рыцарь горного тумана» — побочная линия, где появляется юный Габриэль, которого из современного Лондона в фантастический мир завлек таинственный табачный запах. Последним уже занимались умельцы из студии Kafka (в частности, режиссер, сценарист, дизайнер персонажей и композитор второго сезона).

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Как и раньше, озвучивать Тисэ будет Ацуми Танэдзаки (Аня Форджер из «Семьи шпиона» и Ариса Уотани из «Корзинки фруктов»), чародея Элиаса — Рёта Такэути (Вакатоси Усидзима из «Волейбола!!» и Тамоцу Фукуда из «ID: Втoржение»), фамильяра Рут — Коки Утияма (Томура Сигараки из «Моей геройской академии» и Бенедикт Блю из «Вайолет Эвергарден»), волшебницу Элис — Муцуми Тамура (Кобаяси из «Дракона-горничной госпожи Кобаяси» и Эрмес Костелло из «Невероятных приключений Джоджо»), а фею Силки — Ая Эндо (Юрика Фукахори из «Аполлон: Дети на холме» и Сёко Иэири из «Магической битвы»).
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Девушка, которая выжила: анонсирован второй сезон «Невесты чародея» фотографии
Девушка, которая выжила: анонсирован второй сезон «Невесты чародея» фотографии
Девушка, которая выжила: анонсирован второй сезон «Невесты чародея» фотографии
Девушка, которая выжила: анонсирован второй сезон «Невесты чародея» фотографии
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