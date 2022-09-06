Девушка, которая выжила: анонсирован второй сезон «Невесты чародея»

Пять лет фанаты «Невесты чародея
» ждали продолжения — и дождались: в сети появился анонсирующий тизер.
Релиз назначен на апрель 2023 года — впрочем, для хороших вещей времени не жалко. Магия теперь клубится на студии Kafka
, сменившей Wit Studio
(«Семья шпиона
», «Рейтинг короля
»), у которой и так дел невпроворот. Руководит проектом Кадзуаки Тэрасава
, работавший над «Империей Альтаир
» и вторым и третьим сезонами «Повелителя
». Дизайн персонажей разрабатывает опытный Хиротака Като
(«Кровь-С: Последняя тьма
», «Хладнокровный Ходзуки
»), а саундтрек находится в руках Дзюнъити Мацумото
(«Грабитель
»).
Читать
Еще одна аниме-вариация на тему «Красавицы и чудовища»
Тисэ Хатори — сирота, чья жизнь целиком и полностью состояла из печали, злоключений и невзгод. Финальным аккордом ее скорбной истории должна была стать транзакция на рабовладельческом рынке, однако именно тогда судьба свела ее с чародеем Элиасом Эйнсвортом. Обладатель звериной головы (или даже черепа), он заявляет, что Тисэ станет его ученицей — и невестой.
По манге Корэ Ямадзаки
вышел не только сериал от Wit, но и несколько ответвлений. «Невеста чародея: В ожидании путеводной звезды
» — это предыстория сериала, а «Невеста чародея: Мальчик с Запада и рыцарь горного тумана
» — побочная линия, где появляется юный Габриэль, которого из современного Лондона в фантастический мир завлек таинственный табачный запах. Последним уже занимались умельцы из студии Kafka (в частности, режиссер, сценарист, дизайнер персонажей и композитор второго сезона).
Читать
Все, что нужно знать о «Семье шпиона», — главном хите этого года
Как и раньше, озвучивать Тисэ будет Ацуми Танэдзаки
(Аня Форджер из «Семьи шпиона
» и Ариса Уотани из «Корзинки фруктов
»), чародея Элиаса — Рёта Такэути
(Вакатоси Усидзима из «Волейбола!!
» и Тамоцу Фукуда из «ID: Втoржение
»), фамильяра Рут — Коки Утияма
(Томура Сигараки из «Моей геройской академии
» и Бенедикт Блю из «Вайолет Эвергарден
»), волшебницу Элис — Муцуми Тамура
(Кобаяси из «Дракона-горничной госпожи Кобаяси
» и Эрмес Костелло из «Невероятных приключений Джоджо
»), а фею Силки — Ая Эндо
(Юрика Фукахори из «Аполлон: Дети на холме
» и Сёко Иэири из «Магической битвы
»).
обсуждение >>