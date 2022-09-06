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Виктория Исакова сыграла в комедийном сериале Жоры Крыжовникова

6 сентября
2022 год

Новости кино >>
6 сентября 2022
Осенью на канале ТНТ состоится премьера сериала «Нина» Жоры Крыжовникова с Викторией Исаковой в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

Виктория Исакова сыграла в комедийном сериале Жоры Крыжовникова
фото: Пресс-служба канала ТНТ

«Сериал "Нина" – это большая история о расставании с иллюзиями, встрече с реальностью, обретении новых навыков, и в связи с этим – обретении уверенности в себе как в человеке, который может ни на кого, кроме себя, не опираться. У нашей Нины была семья, и ей было этого достаточно. Она поверила в свою роль домохозяйки, думала, что будет только своей семьей, но ее жизнь изменилась. Теперь Нина поставлена в ситуацию, где ей нужно научиться жить. Но Нина не теряет надежды на то, что свою жизнь она еще отстроит. Наш сериал – общечеловеческая история о том, как разучиться все делать вместе и стать самостоятельным», – говорит Жора Крыжовников.

Сериал расскажет необычную историю очень большой семьи во главе с милой, нежной и трогательной женщиной, которая, имея за плечами три брака и воспитывая троих детей, вдруг вынуждена начинать свою жизнь заново и знакомиться с самой собой.

Виктория Исакова сыграла в комедийном сериале Жоры Крыжовникова
фото: Пресс-служба канала ТНТ

Нина была счастлива. По крайней мере, ей так казалось. Ее третий муж Костя, успешный бизнесмен, обеспечивал не только ее и их общую дочь, но и детей Нины от других браков, а также ее бывших мужей. Благополучие всех членов этой странной̆ семейки оказывается под угрозой̆, когда Костя встречает другую женщину, которая им манипулирует.

Нине вместе с детьми приходится съехать из частного дома под Нижним Новгородом и перебраться в типовую хлипкую панельку, прихватив с собой одного из бывших мужей – горе-бизнесмена, который привык к материальной поддержке его безумных идей. Параллельно Нина и ее средний ребенок, сын Даня, переживают набеги второго ее супруга – сумасшедшего профессора, который остался совсем один и отчаянно рвется к семье. Кроме Дани, которому любовь родного отца как будто бы не нужна, проблемы переживает и старшая дочка Даша, уже вставшая на путь романтических отношений, и младшая Маша, которая очень хочет, чтобы ее папа Костя вернулся в семью.

Виктория Исакова сыграла в комедийном сериале Жоры Крыжовникова
фото: Пресс-служба канала ТНТ

Нина тащит на себе весь этот огромный и любимый ею балаган, пытаясь не сломаться, однако она не из тех женщин, которые не подают виду, что им тяжело. Нина плачет, просит помощи и хочет, чтобы Костя вернулся, однако с каждой трудностью она становится сильнее, обретает почву под ногами и учится жить заново в согласии с собой.

Вместе с Викторией Исаковой в сериале сыграли Сергей Бурунов, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин, Юлия Хлынина, Валентина Ляпина, Евгений Перевалов, Ирина Розанова и другие. Производством сериала занималась компания «Тумач Продакшен», продюсеры – Жора Крыжовников и Галина Стрижевская. Авторы сценария – Жора Крыжовников, Карина Чувикова, Егор Чичканов, Анастасия Дюкарева, Юлия Савенкова, Марина Воевода.
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Виктория Исакова сыграла в комедийном сериале Жоры Крыжовникова фотографии
Виктория Исакова сыграла в комедийном сериале Жоры Крыжовникова фотографии
Виктория Исакова сыграла в комедийном сериале Жоры Крыжовникова фотографии
Виктория Исакова сыграла в комедийном сериале Жоры Крыжовникова фотографии
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