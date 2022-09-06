Марина Александрова и Антон Васильев вступят в «Открытый брак»

Севе и Оксане за сорок. У них трое детей, большая квартира в центре Москвы, у обоих сложившиеся карьеры. Завидная жизнь для родных и близких. Они – образцовая пара. Но оказавшись в гуще нахлынувших проблем, мелких конфликтов, накопившихся претензий и низкой самооценки, Оксана изменяет Севе впервые за 20 лет брака и признаётся в этом мужу. Привычный, стремительный ритм жизни со своими буднями и круговертью дней замирает, как в кино и Оксана задает себе вопросы, ответов на которые, она так боялась последние годы – кто она, чего она хочет, счастлива ли она? Вместо неизбежной драмы Оксана предлагает Севе попробовать открытый брак.
Неохотно, но Сева соглашается. Сам Сева уже давно живёт двойными стандартами, у него есть любовница – учительница их младшего сына. В конце концов, для него это win-win: жена остается на месте, любовница тоже, плюс – ни к чему не обязывающие легитимные связи на стороне. Супруги ступают на неизведанную территорию Открытого Брака.
В итоге вместо моря удовольствия и решения всех проблем, появляются новые. Любовные многоугольники противоречат всем законам геометрии. Последствия такого легкого и игривого решения превращаются в запутанный ком сексуально-психологических проблем и недопонимания, курьезных ситуаций и открытий. В отчаянном стремлении к счастью, герои вынуждены заново пересмотреть своё отношение друг к другу, к семье и к жизни в целом. В конце концов, 40 – это всего лишь два раза по 20.
«История, которая происходит с главными героями Оксаной и Севой, погружает нас в вечные вопросы о любви, верности, предательстве, привязанностях, страстях, на которые никогда нет однозначных ответов. Каждый человек мучительно ищет эти ответы сам, проходит свой собственный непростой путь. Меня подкупило, что в сценарии обо всем этом рассказано с юмором, легко, иронично. В нем гармонично сочетаются серьезные драматические переживания героев и откровенно комедийные забавные ситуации. Синтез разных жанров, стык смешного и серьезного, баланс между правдой жизни и выразительным художественным вымыслом – привлекательная и сложная задача для режиссера и актеров», – отмечает Иван Китаев.
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