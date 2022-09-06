Лукерья Ильяшенко появится в продолжении «Вампиров средней полосы»

В Москве завершились съемки второго сезона популярного сериала «Вампиры средней полосы», премьера которого состоится в онлайн-кинотеатре START в конце этого года, сообщает пресс-служба сервиса.
фото: Пресс-служба START
Продолжение семейной истории смоленских вампиров будет происходить летом. Во втором сезоне произойдет не только смена времени года, но и появятся новые герои – от девочки Милы, ставшей свидетельницей странных убийств, до нового следователя, который много лет назад уже приезжал в город и теперь с удивлением обнаруживает в местном отделении полиции знакомое лицо. Семье деда Славы предстоит немало испытаний: им нужно сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и… ужиться с новым Хранителем.
К актерскому составу в новом сезоне присоединилась Лукерья Ильяшенко, для которой роль антагонистки Агаты стала исполнением давней мечты: «Мне кажется, я как никто другой подхожу на роль вампира. Посмотрите на меня: лицо скроено так, что и играть не нужно. Я смотрела первый сезон, это классный масштабный проект. И с такой прекрасной сценарной фактурой главное не облажаться и быть достоверной. Съемки прошли замечательно, у меня впервые появился именной стул – это поднимало мою самооценку до небес!»
Режиссером второго сезона выступил Дмитрий Грибанов, работавший над сериалом «Два холма». За сценарий по-прежнему отвечает автор идеи и шоураннер Алексей Акимов. Съемки проходили в Москве, Московской области и Смоленске, который встречал съемочную группу дождем. Но исполнитель роли деда Славы Юрий Стоянов считает, что это стало хорошей приметой.
фото: Пресс-служба START
«Смоленск – полноправный герой сериала. У Смоленска характер очень русского, многострадального, очень преданного города. Он такой, как наша история, – все прошло через этот город: Наполеон сюда – Наполеон обратно, немцы сюда – немцы обратно, перестройка сюда – перестройка обратно. Город очень точно выбран авторами для нашей многовековой вампирской истории. Мне очень понравились Смоленский Кремль и Лопатинский сад. Во втором сезоне зрители обязательно увидят главные достопримечательности города. “Вампиры средней полосы” — это лучшая реклама Смоленска», – уверен Стоянов.
Премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялась в онлайн-кинотеатре START в марте 2021 года. Проект также был представлен на крупнейшем европейском смотре сериалов Series Mania во французском Лилле. История про смоленских вампиров быстро стала хитом среди зрителей и критиков, а в ежегодном опросе критиков, который проводит сайт Кино-Театр.Ру, «Вампиры средней полосы» были названы лучшим российским сериалом 2021 года. Кроме того, проект стал обладателем Национальной премии в области веб-индустрии.
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