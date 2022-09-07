Не стало режиссера «Эмманюэль» Жюста Жакена

Не стало французского режиссера и фотографа Жюста Жакена, получившего известность благодаря картине «Эмманюэль
». Ему было 82 года, уточняет агентство Agence France-Presse
, ссылаясь на секретаря семьи кинематографиста.
«Жюст Жакен, режиссер "Эмманюэль" с Сильвией Кристель в главной роли, умер 6 сентября в Бретани после продолжительной болезни в возрасте 82 лет», —
цитирует AFP собеседника.
Будущий постановщик эротического кино родился 8 августа 1940 года в Виши. Работал в качестве фотографа в Алжире, где шла Война за независимость Алжира. Снимал знаменитостей, включая Джейн Фонда
. Сотрудничал с изданиями Elle, Marie Claire, Vogue и Harper’s Bazaar. В 2001-м вместе с женой Анной открыл галерею, где они выставляли собственные снимки.
В 1972-м принял предложение продюсера Ива Руссе-Руара снять полнометражный фильм. Его дебютом стала экранизация романа Эмманюэль Арсан «Эмманюэль», привлекшая восемь миллионов зрителей во Франции. На счету Жакена 11 режиссерских работ, среди которых «История "О"
», «Любовник леди Чаттерлей
» и «Гвендолин
». Расстался с кино в середине 80-х, предпочтя съемки рекламы и видеоклипов.
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