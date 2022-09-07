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Настя Ивлеева отправится в «Монастырь»

7 сентября
2022 год

Новости кино >>
7 сентября 2022
Настя Ивлеева сыграла главную роль в драмеди Кинопоиска «Монастырь». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, сериал шоураннера Александры Ремизовой расскажет историю героини, сменившей яркую жизнь на монастырскую келью.



«Монастырь», основанный на идее Ремизовой, станет актерским дебютом Насти Ивлеевой в жанре драмы. Режиссером сериала выступил Александр Молочников, а за визуальную составляющую отвечает оператор Сергей Трофимов. Компанию исполнительнице главной роли составят Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова и Наталья Кудряшова.

В центре истории — тусовщица Мария, живущая за чужой счет. Однажды в Эмиратах она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера, вечеринка выходит из-под контроля — и теперь Марии грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Приходится бежать в Россию, но и дома она не в безопасности — и девушка укрывается в стенах монастыря.

Настя Ивлеева отправится в «Монастырь»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

«Моя Мария — сложный, но не потерянный человек. Когда мне предложили этот образ, я очень обрадовалась, потому что в этот раз речь шла не про легкого персонажа или роль, в которой нужно играть саму себя, появилось ощущение, что это может быть серьезная и интересная работа. Мария не пересекается со мной ни детством, ни судьбой — она совершенно другая, — рассказала о своей героине Анастасия Ивлеева. — Работа в телешоу или на съемках YouTube-форматов совсем не похожа на кинопроцесс — это разные вещи. Камеры я не боялась, но пришлось заново учиться с ней дружить. На площадке я с интересом наблюдала, как работают другие актеры, но старалась не перенимать их приемы, потому что это в принципе невозможно — они профи, а я двигалась на интуиции и ощущениях. Так получалось правдивее и искреннее. Для меня "Монастырь" очень важен как дебют в драматическом проекте, как сериал с классной историей, как личный вызов. Надеюсь, зритель примет меня как актрису и позволит дальше раскрываться в этом направлении».

Съемки «Монастыря» проходили в Вологодской области. Производством занимались Плюс Студия и кинокомпания «Лунапарк», продюсерами выступили Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов, Михаил Китаев и Ольга Филипук. Премьера сериала состоится эксклюзивно на Кинопоиске. Перед этим он станет участником первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в Сочи с 18 по 23 сентября.

Настя Ивлеева отправится в «Монастырь»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

По словам Ремизовой, «в основе сюжета — путь человека, и не только Марии, но и священника отца Варсофония в исполнении Филиппа Янковского, и его сына Юры, сыгранного Марком Эйдельштейном. За сезон все в их жизнях круто изменится, и показать трансформацию — важнейшая актерская задача. Настю Ивлееву к роли готовил Саша Молочников, и она оказалась точным выбором на эту роль. У нее очень подходящая психофизика, Настя попадает в образ современной девушки, и они вместе с Сашей вытаскивали наружу всю глубину и боль персонажа. Могу сказать, что она справилась на тысячу процентов».
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Настя Ивлеева отправится в «Монастырь» фотографии
Настя Ивлеева отправится в «Монастырь» фотографии
Настя Ивлеева отправится в «Монастырь» фотографии
Настя Ивлеева отправится в «Монастырь» фотографии
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