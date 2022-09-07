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Николас Кейдж и Йоэль Киннаман проявят «Сочувствие дьяволу»

7 сентября
2022 год

Новости кино >>
7 сентября 2022
Николас Кейдж и Йоэль Киннаман играют главные роли в психологическом триллере Юваля Адлера «Сочувствие дьяволу» (Sympathy for the Devil), уверяет Variety.

По сюжету, написанному сценаристом Люком Парадайзом, водитель (Киннаман) оказался в эпицентре опасного водоворота событий, когда решил подвезти загадочного пассажира (Кейдж).

Николас Кейдж и Йоэль Киннаман проявят «Сочувствие дьяволу»
фото: avclub.com

По словам продюсера картины Аллана Ангара, «это tour de force с участием двух невероятных актеров. Как признанный режиссер, Юваль собрал идеальный актерский состав и привнес в этот фильм уникальное и суровое видение, которое обязательно захватит зрителей».

Съемки фильма проходят в Лас-Вегасе. За продажи ленты отвечает Capstone Global — компания планирует заинтересовать потенциальных покупателей на ближайшем Международном кинофестивале в Торонто.
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