Николас Кейдж и Йоэль Киннаман проявят «Сочувствие дьяволу»

Николас Кейдж
и Йоэль Киннаман
играют главные роли в психологическом триллере Юваля Адлера
«Сочувствие дьяволу» (Sympathy for the Devil), уверяет Variety
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По сюжету, написанному сценаристом Люком Парадайзом, водитель (Киннаман) оказался в эпицентре опасного водоворота событий, когда решил подвезти загадочного пассажира (Кейдж).
По словам продюсера картины Аллана Ангара, «это tour de force с участием двух невероятных актеров. Как признанный режиссер, Юваль собрал идеальный актерский состав и привнес в этот фильм уникальное и суровое видение, которое обязательно захватит зрителей».
Съемки фильма проходят в Лас-Вегасе. За продажи ленты отвечает Capstone Global — компания планирует заинтересовать потенциальных покупателей на ближайшем Международном кинофестивале в Торонто.
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