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«Ворона. Тень справедливости» с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым стартует 14 сентября

7 сентября
2022 год

Новости кино >>
7 сентября 2022

Премьера 12-серийного детектива «Ворона. Тень справедливости» с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым состоится в Okko 14 сентября. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, режиссером сериала производства студии «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского выступила Алёна Михайлова.

«Ворона. Тень справедливости» с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым стартует 14 сентября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Это продолжение детектива четырехлетней давности, рассказывающего историю следователя Анны Воронцовой (Боярская), или, как прозвали ее коллеги в следственном комитете, Вороны. Анне предстоит от простых частных дел прийти к расследованию сложного, масштабного преступления. Ее профессионализм, принципиальность, а также помощь напарника Сергея Кабанова (Белый), помогут ей противостоять неизвестному, который, убивая людей, хочет вовлечь ее в свою борьбу за справедливость.

В первом сезоне Анне не удалось привлечь виновных к ответственности. Героиня разочарована: правосудие не работает, высокопоставленные преступники неуязвимы. Она решает расследовать дела, которые находятся в зоне ее возможностей. Ее интересуют только те преступления, которые она может довести до суда. Не просто раскрыть преступление, но восстановить справедливость на уровне отдельных, частных судеб. Но, простое, на первый взгляд, преступление о домашнем насилии, становиться для нее профессиональным вызовом. Однажды, она получает от преступника «подарок» — кисть мужской руки.

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Елизавета Боярская «горячо полюбила Воронцову ещё когда мы снимали первый сезон. Мне очень нравится ее противоречивый характер. Мы похожи и в то же время очень разные. Бывшая пианистка, девушка из интеллигентной семьи, однако профессия наложила на и без того сложный характер свои отпечатки. Резкая, упрямая, прямолинейная, с обостренным чувством справедливости, временами неприятная особа. С шипами снаружи, но уязвимая внутри. Такая героиня не могла не привлечь. Второй сезон так же насыщен острой драматургией, захватывающий, наполненный саспенсом и тревожным предвкушением. Но у второго сезона будет иной почерк, оттенки и атмосфера благодаря авторскому взгляду на историю и героиню режиссёра этого сезона, Алёны Михайловой. Алёна смелая, самобытная, талантливая, всегда до малейшей подробности знала каким должен быть каждый кадр, про что мы в нем должны сказать, что протранслировать зрителю. Работать с ней, с нашим потрясающим оператором-постановщиком Евгением Коропцовым и вообще со всей крутейшией командой, быть с ними соавторами этой истории было большим наслаждением. Весь съемочный процесс был наполнен упоением и любовью, это бывает редко! Надеюсь, что зрителям будет интересно следить за развитием моей героини и ее отношений с героем Анатолия Белого и вообще за всей историей нового сезона».

Компанию исполнителям главных ролей составят Алексей Матошин, Михаил Евланов, Александр Ратников, Геннадий Смирнов, Владимир Колганов, Андрей Васильев, Сергей Колос и Сергей Козик.

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«Ворона. Тень справедливости» с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым стартует 14 сентября фотографии
«Ворона. Тень справедливости» с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым стартует 14 сентября фотографии
«Ворона. Тень справедливости» с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым стартует 14 сентября фотографии
«Ворона. Тень справедливости» с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым стартует 14 сентября фотографии
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